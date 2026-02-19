Elaine Féliz y sus 13 verdades

Para Elaine este formato le ha roto el esquema común y la representa, porque es el inicio de algo que la describe en su etapa profesional, que es hablar claro de sexualidad, sin poses, sin discursos fríos, con verdad, con humor y con presencia.

¡No conocía a Elaine de cerca, pero la seguía en Facebook! Sus comentarios siempre me encantaban: directos, llenos de seguridad y confianza. Justo lo que enseñé a mis hijas. Cuando vi la promo de su conversatorio “Pareja o Soltería: la verdad que nadie te dice”, su voz confiada me atrapó. ¡Allá fui!

El lugar estaba a reventar de gente entusiasta. Elaine lo llamó “abierto, divertido y educativo”. ¡Y lo fue! Desmontamos mitos a carcajadas: “Muchas parejas no terminan por falta de amor, ¡sino por exceso de terceros!”. “Poner límites no es rechazar a nadie, ¡es priorizar lo que cuenta!”. Ojalá vayan a estos eventos esas personas criadas con miedos, tabúes y vergüenzas heredadas. Con su Máster en Sexología y Género, Elaine las guiaría de maravilla. ¡Se lo juro!

Nos reímos a gritos, bebimos y compartimos sin filtros. Lo más lindo: su mamá sin prejuicios, su esposo e hijos apoyándola. Todos queríamos que no terminara. Algunos aprendieron de cero; otros reforzamos trucos para parejas más dinámicas y conectadas.

En estos tiempos, que la economía, la inseguridad y desconexión nos arropa hay que sacar un espacio para divertirnos sanamente en lugares seguros e invertir en nosotros mismos.

Esa inversión de dos horas, con una comunicación horizontal, en donde levantábamos las manos para expresarnos desahogándonos no tiene precio.

Para Elaine, este formato rompió moldes. La representa al cien por ciento hablar claro de sexualidad, sin poses ni discursos aburridos. Con verdad, humor y pura vibra. ¡Necesitamos más conversatorios así!