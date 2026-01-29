¿Es normal que jóvenes y niños se levanten frecuentemente durante la noche a orinar?

De acuerdo con el especialista en Urología, Pablo Mateo, levantarse a orinar de noche (nicturia) tiene valores normales según la edad. En los niños (hasta los cinco años) puede ser normal levantarse una vez ocasionalmente durante la noche, ya que la vejiga está en maduración.

De 6 a 12 años lo normal es que los niños no se levante a orinar en la noche. Durante el período de la adolescencia y adultez (13-18) hacerlo una vez ocasionalmente se considera aceptable, lo mismo para el rango de las edades de 18-40, pero ¿Qué pasa si te levantas más de una vez?

El urólogo aclara que levantarse a orinar dos o más veces cada noche, de forma repetida, no es normal a ninguna edad, sino que tu cuerpo te está avisando que algo no anda bien.

“¿Por qué esto es una señal de alarma? Porque puede indicar diabetes, problemas prostáticos (en hombres), vejiga hiperactiva, infección urinaria, insuficiencia cardíaca o renal, trastornos hormonales, apnea del sueño, uso de diuréticos o exceso de líquidos nocturnos”, afirma Mateo.

Al día, los niños (5–12 años) pueden orinar de 5 a 7 veces, los adolescentes (13–18 años) de 5 a 8 veces, los jóvenes adultos (18–40 años) por igual. Hacerlo más de 10 veces al día es una señal de alarma y debe despertar preocupación y evaluarse si se acompaña de ardor, dolor, incontinencia, nicturia y sed excesiva.

“Beber mucha agua, actividad física, ansiedad y un clima caliente pueden aumentar la frecuencia sin enfermedad”, asevera el profesional.

Urólogo Pablo MateoFuente externa

Asimismo, el experto sostiene que la nicturia (levantarse a orinar en la noche) es un síntoma frecuente en adultos mayores, pero cuando aparece en niños y jóvenes esta puede ser por varias causas:

Hormonales: Disminución de hormona antidiurética (ADH), diabetes mellitus, diabetes insípida infecciosas, infección urinaria, cistitis sistémicas, insuficiencia renal, problemas cardíacos, anemia severa

Respiratorias: Apnea del sueño (muy frecuente y poco diagnosticada)

Funcionales: Vejiga hiperactiva, estreñimiento crónico, hábitos miccionales inadecuados

Neurológicas: Alteraciones neurológicas leves, problemas de control vesical

Hábitos: Exceso de líquidos en la noche, bebidas con cafeína, refrescos, té, bebidas energéticas

“Un niño o joven sano no debería levantarse varias veces a orinar en la noche. La nicturia no tratada no es un simple hábito: es una señal de enfermedad y un factor de deterioro progresivo de la salud”, recalca el especialista.

Agrega que cuando la nicturia no se trata a tiempo, el verdadero daño no es sólo en la vejiga, sino en todo el organismo y que en niños y jóvenes puede afectar el desarrollo físico, cognitivo y el estado emocional.

¿Hasta qué edad es normal que un niño se despierte a orinar?

A partir de los 6 años, un niño sano no debería despertarse todas las noches para orinar.Getty Images

En este apartado, el urólogo sostiene que hasta los 5 años es relativamente normal que un niño se despierte a orinar ocasionalmente en la noche, porque la vejiga y el control neurológico aún están madurando.

“Desde los 6 años en adelante ya no se considera normal que un niño se despierte de forma habitual para orinar en la noche. Si ocurre con frecuencia, debe evaluarse”, recomienda el especialista.

Consecuencias de no tratar la nicturia (levantarse a orinar de noche)

Cerebro y rendimiento: Falta de sueño profundo, problemas de memoria y concentración, bajo rendimiento escolar o laboral, mayor riesgo de ansiedad y depresión

Corazón: Aumento del riesgo cardiovascular, mayor riesgo de hipertensión y relación con eventos coronarios y ACV

Sistema hormonal: Empeora el control de la diabetes, alteración del metabolismo e incremento del cortisol

Sistema respiratorio: Puede ocultar apnea del sueño sin diagnosticar

Riñones y vías urinarias: Infecciones repetidas, daño renal progresivo, vejiga irritable crónica

Riesgo de caídas (adultos): Fracturas, hospitalizaciones y pérdida de independencia

Hábitos para prevenir la micción nocturna frecuente

Un niño o joven sano no debería levantarse varias veces a orinar en la nocheFuente externa

Según el urólogo Pablo Mateo estos hábitos sencillos y efectivos pueden ayudar mucho a prevenir o disminuir la micción nocturna frecuente (nicturia), especialmente en niños, jóvenes y adultos:

1. Control de líquidos: Evitar tomar grandes cantidades 2–3 horas antes de dormir. No acostarse “con sed excesiva” ni “sobre hidratado”.

2. Evitar estimulantes nocturnos: Cafeína (café, té, refrescos, bebidas energéticas). Chocolate en la noche, alcohol en adultos.

3. Orinar antes de acostarse con micción doble: orinar, esperar 5 minutos y volver a intentar.

4. Rutina de horarios al costarse y levantarse a la misma hora: Establecer hábito vesical regular durante el día.

5. Evitar estreñimiento: consumir fibra y agua durante el día. El estreñimiento empeora la vejiga.

6. Actividad física: Mejora el metabolismo, sueño y control hormonal.

7. Dormir bien: Tratar ronquidos y apnea del sueño. Dormir en ambiente oscuro y silencioso.

8. Manejo del estrés: Ansiedad y estrés aumentan la actividad vesical.

9. Chequeo médico: Si hay nicturia frecuente, investigar causa, no automedicarse.

malos hábitos

El urólogo Pablo Mateo subraya algunos hábitos cotidianos muy comunes que muchas personas no saben que empeoran la nicturia, entre ellos tomar mucha agua “por salud” antes de dormir.

El café, té, refrescos, mate, bebidas energéticas en la tarde/noche, alcohol, chocolate nocturno, cenas muy saladas o muy picantes, el uso de celular o pantallas hasta tarde seguido de dormir pocas horas, también figuran en la lista de malos hábitos.