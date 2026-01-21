Recupera tu bienestar: estrategias para afrontar enero

Tras dejar atrás la vorágine de las fiestas, enero suele presentarse como un mes que reta el equilibrio y la salud mental. Muchos lo perciben como un periodo contradictorio, acentuado por fechas como el 13 “día de la depresión” y el “blue Monday”, el tercer lunes de enero, considerado el lunes más triste del año.

Este año, la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, sumadas al flujo constante de noticias negativas, aumentan la sensación de inseguridad y vulnerabilidad en nuestra vida diaria.

La algarabía emocional de principio de año se reduce, la esperanza de alcanzar nuevas metas se entrelaza con el agotamiento que deja el ajetreo de las celebraciones.

La Asociación Americana de Psicología afirma que el estrés post-fiestas es una reacción común, debido a la interrupción de rutinas, la presión social entre otros factores como las diferencias familiares que se ponen de manifiesto en cualquier escenario donde se ven compelidos a compartir distintas personalidades.

En este contexto, las preocupaciones económicas emergen como un desencadenante significativo de malestar emocional. Según un estudio en “The Lancet Psychiatry”, las dificultades financieras se correlacionan directamente con síntomas de ansiedad y depresión.

El gasto excesivo de diciembre, especialmente los que recurren a préstamos para gastar lo que no tienen, combinado con la ansiedad por cumplir obligaciones y el miedo a la inestabilidad laboral, puede convertirse en una carga emocional abrumadora. Reconocer cómo estos factores nos afectan es fundamental para abordar nuestro bienestar de manera integral y compasiva.

A menudo, el entusiasmo por nuestras resoluciones de año nuevo se desvanece antes de que enero termine. Un informe de la Universidad de Scranton revela que solo un 8% de las personas mantiene sus objetivos durante todo el año. La falta de planificación realista y la autocrítica excesiva ante los fracasos contribuyen a este fenómeno. Sin embargo, ¿cómo podemos mantener viva la llama de nuestras intenciones?

Aquí compartimos estrategias para cultivar un bienestar integral y recordar mantener tu motivación:

Establecer metas alcanzables y específicas: Objetivos pequeños y medibles refuerzan la motivación y facilitan la adopción de hábitos saludables. Pasito a pasito.

Practicar la autocompasión: Estudios de Kristin Neff indican que tratarnos con amabilidad reduce el estrés y fortalece nuestra resiliencia emocional.

Fomentar la conexión social: El apoyo de nuestros seres queridos es fundamental. Investigaciones del Harvard Study of Adult Development muestran que las relaciones positivas se asocian con vidas más largas y satisfactorias.

Gestionar el estrés financiero: Crear un presupuesto realista y buscar asesoramiento financiero puede mitigar la ansiedad por temas económicos. Prácticas como la gratitud y el mindfulness también han demostrado tener efectos positivos, sin importar la situación económica.

Movimiento y autocuidado: El ejercicio regular, incluso moderado, libera endorfinas y mejora el estado de ánimo. Un metaanálisis en “JAMA Psychiatry” respalda el ejercicio como una herramienta eficaz contra la depresión leve y moderada.

Enfrentar las adversidades de enero y mantener el bienestar integral requiere que reconozcamos tanto los desafíos emocionales como las oportunidades de crecimiento. La resiliencia no ignora el dolor; nos enseña a navegarlo con estrategias.

Buscar acompañamiento profesional cuando es necesario, nos ahorra tiempo para restaurar el equilibrio cada vez que lo sintamos perdido aportando calidad de vida que merecemos. ¿Cómo convertir enero en un mes de renovación y fortaleza? Está en nuestras elecciones.