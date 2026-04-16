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Líbano se compromete a detener los ataques de Hezbolá contra Israel por el acuerdo de alto el fuego

Como parte de la tregua de 10 días que entra en vigor este jueves a las 21 horas local, "el gobierno de Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá lleve a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles de cualquier tipo contra objetivos israelíes", afirmó la cancillería estadounidense en un comunicado.

Llamas y humo envuelven parte del lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el Centro de Seguridad del Estado Libanés, en la ciudad sureña de Nabatieh, el 10 de abril de 2026.

Llamas y humo envuelven parte del lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el Centro de Seguridad del Estado Libanés, en la ciudad sureña de Nabatieh, el 10 de abril de 2026.AFP

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Agencia AFPWhashington, EEUU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que el alto el fuego alcanzado el jueves entre Israel y Líbano conlleva un compromiso por parte de Beirut de impedir cualquier ataque de Hezbolá.

Como parte de la tregua de 10 días que entra en vigor este jueves a las 21 horas local, "el gobierno de Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá lleve a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles de cualquier tipo contra objetivos israelíes", afirmó la cancillería estadounidense en un comunicado.

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