Líbano
Líbano se compromete a detener los ataques de Hezbolá contra Israel por el acuerdo de alto el fuego
Como parte de la tregua de 10 días que entra en vigor este jueves a las 21 horas local, "el gobierno de Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá lleve a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles de cualquier tipo contra objetivos israelíes", afirmó la cancillería estadounidense en un comunicado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que el alto el fuego alcanzado el jueves entre Israel y Líbano conlleva un compromiso por parte de Beirut de impedir cualquier ataque de Hezbolá.
Como parte de la tregua de 10 días que entra en vigor este jueves a las 21 horas local, "el gobierno de Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá lleve a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles de cualquier tipo contra objetivos israelíes", afirmó la cancillería estadounidense en un comunicado.