Oneil Cruz, los que han sobrepasado las expectativas y los que están debiendo

Los primeros días de la temporada de Grandes Ligas nos presentan jugadores que han sobrepasado todas las expectativas, tal es el caso de Oneil Cruz, mientras otros han sido la antítesis de lo esperado, como el toletero Marcell Ozuna.

Tras un Día Inaugural fatal por su fildeo ineficiente, El Monkey, así le dicen sin ningún inconveniente, ha estado insoportable con el madero. Ha sido el primer jugador con cinco robos y cinco jonrones en los primeros 15 juegos de una campaña en el siglo 21. Cruz hilvanó una cadena de 12 juegos con hits, acumulando .310-5-16, 7 robos y .943 de OPS. Estamos hablando de un hombre que el año pasado promedió .200.

El día inaugural varios dominicanos estuvieron en la lista de lanzadores a iniciar el primer partido del año. Cuando nos topamos con el nombre de José Soriano entendíamos que los Angelinos estaban muy mal, pues un pitcher con 10-11 4.26, siendo latino y abriendo con esos registros era para preguntarse ¿De dónde apareció José Soriano? El diestro ha puesto al mundo a sus pies: el único lanzador de la historia con menos de 10 hits y 1 carrera permitida en sus primeras cuatro salidas; Jugador de la Semana...en fin ya los esnobistas comenzaron a hablar de él.

Gary Sánchez estuvo recuperando el tiempo perdido con los Gigantes del Cibao en el invierno luego de una temporada fallida. En el 2026 ha mostrado su fuerza (5 cuadrangulares, 9 remolcadas), igualando sus números de poder del año pasado (5 jonrones en 90 juegos). Ángel Martínez (.302-2-9) le ha dado a los Guardianes un arma oculta en la punta de la alineación (promedió .224 en el 2026).

Huascar Brazoban ha sido lo más parecido a la perfección. No es que haya lanzado mal en los torneos pasados, es que ha estado inmaculado (1-0 0.00) para un equipo como los Mets y su abominable campaña. Leody Taveras (.205) con Texas y Seattle en el 2026, ha renacido con los Orioles (.367, 8 empujadas). Johan Ramírez ha sido parte de los sorprendentes Piratas (2-0 1.54), muy diferente al 4.54 de PCL en su carrera.

Marcell Ozuna es lo opuesto de su compañero Oneil Cruz. Ha acumulado 296 jonrones en su carrera, 949 remolcadas, incluyendo 100 cuadrangulares y 272 impulsadas las pasadas tres campañas con Atlanta. El 2026 no ha sido venturosos para el DH criollo de los Piratas (.118/.196/.137; 0 jonrón, 2 remolcadas).

Otros nombres sonoros o con carreras magistrales han iniciado la campaña por debajo. Así vemos a José Ramírez bateando .215. Ha logrado "subir" su promedio al conectar siete hits en los últimos cinco juegos. La constancia del estelar Julio Rodríguez ha sido iniciar a cero y el 2026 no ha sido la excepción (.194-1-5).

Geraldo Perdomo explotó la temporada pasada, sin embargo no ha podido encender los motores en este mes (.194-1-4). Noelvi Marte tuvo un año espectacular a la ofensiva y defensivamente para llevar a Cincinnati a su primera postemporada en un año regular desde el 2013 (avanzaron en el 2020 debido al formato de la temporada recortada por el covid). Su inicio del 2026 ha sido tan terrible que hace un par de días lo enviaron a las Menores.