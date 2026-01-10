Las lecturas del día 10 de enero, se centran en el amor de Dios y al prójimo, la confianza en la oración y el discernimiento, destacando las lecturas del apóstol y evangelista San Juan. (El amor de Dios implica el amor al hermano).

En el Evangelio San Juan destacando que Dios es amor y nos amó primero enviando a Su Hijo, y en el Salmo 145 celebrar “La grandeza” y bondad de Dios y la confianza en que Él escucha a quienes lo invocan con sinceridad, animando a la alabanza.

El Salmo celebra igualmente la alegría en Dios y la fe que vence al mundo. En el Evangelio también se relata el encuentro de Jesús con la Samaritana, pidiéndole agua y enfatizando que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad.

Todas estas lecturas invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor divino y humano, la fe como medio para vencer al mundo y la verdad de Jesús como el camino a la Vida Eterna.

Soy una fanática de San Juan. El discípulo amado del Señor al que le dejó su madre al pie de la Cruz y como la llevó con él hasta su muerte. Jesús y Juan eran primos y siempre fueron muy allegados.

Santa Isabel y la Santísima Virgen se querían mucho. Vemos entonces la importancia de ser familia, y llevarse bien todos los miembros de la misma. “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”, cantamos en el Salmo 125. Y vemos también como debemos todavía hoy vivir como hermanos hijos de un mismo padre: Dios y aleluya.