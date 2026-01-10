Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

¿Quién educa al pueblo?

“Dios es Amor”

María Teresa R. Elmúdesi

María Teresa R. Elmúdesi

María Teresa R. ElmúdesiSanto Domingo, RD

Las lecturas del día 10 de enero, se centran en el amor de Dios y al prójimo, la confianza en la oración y el discernimiento, destacando las lecturas del apóstol y evangelista San Juan. (El amor de Dios implica el amor al hermano). 

En el Evangelio San Juan destacando que Dios es amor y nos amó primero enviando a Su Hijo, y en el Salmo 145 celebrar “La grandeza” y bondad de Dios y la confianza en que Él escucha a quienes lo invocan con sinceridad, animando a la alabanza.

El Salmo celebra igualmente la alegría en Dios y la fe que vence al mundo. En el Evangelio también se relata el encuentro de Jesús con la Samaritana, pidiéndole agua y enfatizando que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad.

Todas estas lecturas invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor divino y humano, la fe como medio para vencer al mundo y la verdad de Jesús como el camino a la Vida Eterna.

 Soy una fanática de San Juan. El discípulo amado del Señor al que le dejó su madre al pie de la Cruz y como la llevó con él hasta su muerte. Jesús y Juan eran primos y siempre fueron muy allegados. 

Santa Isabel y la Santísima Virgen se querían mucho. Vemos entonces la importancia de ser familia, y llevarse bien todos los miembros de la misma. “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”, cantamos en el Salmo 125. Y vemos también como debemos todavía hoy vivir como hermanos hijos de un mismo padre: Dios y aleluya.

