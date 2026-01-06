Raíz Climática recibe mención honorífica

Y ya que de medio ambiente es hoy el tema de Menudo, traigo mi felicitación a Carolina Pichardo, creadora de Raíz Climática, el primer periódico digital de República Dominicana dedicado al medio ambiente, por haber sido galardonado en Costa Rica.

Recibió mención honorífica del Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad por el reportaje “República Dominicana conecta la IA con el medioambiente”, escrito por Carolina, periodista de investigación, fundadora y directora de dicho medio de comunicación.

El premio recibido fue creado por la empresa Progreso. Destacó “la contribución del reportaje al fortalecimiento de la conversación pública sobre sostenibilidad en Centroamérica y el Caribe, así como su aporte a la visibilización de iniciativas y desafíos claves para el desarrollo responsable de la región”.

La naturaleza en San Juan, PR, sorprende al viajero

El verdor de la naturaleza en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, sorprende al viajero. Es una constante a la vista mientras en auto uno se desplaza por cualquier sector. En avenidas, calles, casas… por doquier asoma la vegetación.

Árboles y arbustos diríase que son mimados tanto por las autoridades como por la ciudadanía. Por lo que está ante mis ojos a cada paso, San Juan casi parece una ciudad verde, lo que en términos técnicos sería ciudad sostenible o ecológica. Aunque no lo sea, pues no cumple los requisitos para así ser nombrada. Como quiera, el color que por doquier destaca es el verde de la naturaleza.

¿Qué significa “ciudad verde”?

Acudo a lo que al respecto se explica en el Institute of Sustainability Studie.com y lo traduzco: “Una ciudad sostenible o eco-ciudad es un enclave urbano donde el diseño de construcción y operaciones priorizan la preservación del mundo natural junto a la salud y bienestar social, físico y económico de los habitantes de la ciudad”

“La ciudad de las nieblas”, Cayey, es una ciudad verde

Los residentes en Puerto Rico llaman a Cayey “la ciudad de las nieblas”. Según recoge la IA, Cayey es una “ciudad verde”, la única que así puede calificarse en Puerto Rico. Lo atribuyen a que “el municipio promueve activar el reciclaje y la conciencia ambiental”, amén de “poseer importantes recursos naturales: Ruta Panorámica, Bosque Estatal de Carite y su riqueza natural”.

Además, “conecta la naturaleza con la gastronomía y esculturas que honran su patrimonio”. ¿Existe en República Dominicana la posibilidad de que en un futuro próximo tengamos una “ciudad verde”?

¿Por qué Cayey es “ciudad de las nieblas”?

Hace un par de años fui a Ponce con mi hija Carmen y mi yerno Guido, y transitamos por la carretera que lleva a Cayey. En un larguísimo tramo era imposible vislumbrar silueta alguna por la neblina, siendo necesario disminuir la velocidad del auto por la falta de visibilidad.

Cayey está ubicada en la Cordillera Central y su frecuente neblina inspiró una poesía al poeta Luis Llorens Torres: “Ciudad de las Brumas”.