Madeline Díaz, la artista dominicana que dio vida a la quinta menina criolla en Madrid

Para Madeline Díaz, los paisajes y los bodegones o naturaleza muerta han formado parte de sus tradicionales géneros artísticos: son su zona de confort, donde plasma con libertad toda su creatividad. Sin embargo, para la artista dominicana radicada en Francia, pintar la quinta menina dominicana en Madrid presentó uno de los mayores desafíos de su carrera profesional.

“Yo pinto cuadros; pintar una obra tridimensional supuso un gran reto para mí porque no es lo mismo pintar un cuadro, que puedes manipular y es bidimensional, a crear una obra que físicamente toma mucho trabajo”, comenta a Listín Diario al hablar sobre el proceso creativo de la pieza.

Díaz fue quien dio vida a la versión criolla de este año de la menina dominicana que se exhibió en la Plaza de Colón, en las confluencias de las calles Serrano y Goya, uno de los espacios públicos más transitados de la capital española.

La artista pasó por un proceso creativo de varios meses hasta concretar la obra titulada “Frutas de Dominicana”, que forma parte de la exhibición de arte al aire libre Meninas Madrid Gallery y que estuvo expuesta hasta el pasado 15 de diciembre, inspirada en la obra maestra del artista español Diego Velázquez.

Aunque Díaz no vivió gran parte de su vida adulta en República Dominicana, sus raíces permanecen presentes y las representa con orgullo dondequiera que va.

Nació en Santiago de los Caballeros y emigró con su familia al estado de Nueva York, Estados Unidos, cuando tenía 11 años, donde cursó sus estudios de bachillerato, universitarios y posuniversitarios. Allí sentó las bases para construir una carrera sólida en el ámbito artístico.

“Yo he vivido en la diáspora toda mi vida y me ha tocado ser embajadora de mi país, tratando de ser ejemplo para la familia, la comunidad y para el país en general. Yo quiero que los dominicanos se sientan orgullosos y dignamente representados”, sostiene la pintora.

Desde niña mostró su pasión por la pintura y, lejos de hacer las actividades cotidianas de su edad, optaba por el arte. Sus padres lo vieron como un potencial y la impulsaron a especializarse. Estudió Historia del Arte y la Arquitectura en la Universidad de Brown y realizó un máster en Museología en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria como artista e historiadora del arte se ha desarrollado principalmente en museos, dirigiendo programas educativos en instituciones de renombre en Estados Unidos y Francia, país donde ha vivido gran parte de su vida.

Este año, Díaz se convirtió en la primera dominicana en exponer sus obras en el Museo Nacional de Omán, en su capital, Mascate, logrando ser la primera criolla en presentar obras en un país de Oriente Medio.

“Esto fue un importante logro porque da una visibilidad inmediata a los artistas dominicanos y a lo que aportamos. Por eso hay que hacer las cosas bien, sin traicionar nuestros valores y entendiendo que representamos a mucha gente que quizás no tiene la visibilidad de los artistas, pero que trabaja arduamente para lograr sus sueños”, afirma Díaz.

Aconseja a los artistas dominicanos emergentes prepararse en las habilidades donde tienen mayor potencial.

“Las cosas toman tiempo, hay que prepararse; las personas no merecen nada si no trabajan para lograrlo, uno se debe empapar en lo que realmente le interesa”, enfatiza.

La obra

“Frutas de Dominicana” está compuesta en su parte delantera por una canasta trenzada con productos locales como cañas de azúcar, cacao y flores de Bayahibe, simulando a la tradicional marchanta o vendedora ambulante dominicana y simbolizando la riqueza agrícola del país.

La quinta menina criolla estuvo expuesta en la Plaza Serrano, en las confluencias de las calles Serrano y Goya, hasta el pasado 15 de diciembre.Cortesía de la artista

Madeline Díaz, autora de la quinta menina criolla en Madrid posa junto a la parte posterior de la obra.Cortesía de la artista

La parte posterior está adornada con un paisaje que refleja la biodiversidad dominicana, con elementos como la cigua palmera, una cascada y otros frutos tradicionales, mostrando que República Dominicana es más que playa y sol. El color predominante es un azul intenso, que representa el Mar Caribe, acompañado de los tonos de la bandera. La escultura no tiene rostro, en referencia al mestizaje y a las muñecas sin rostro del país.

Además de “Frutas de Dominicana”, República Dominicana ha participado en Meninas Madrid Gallery desde 2021 con las obras: “Caras de Dominicana”, “La Menina Caribeña”, “Monumentos de Dominicana” y “Quisqueya La Bella”.