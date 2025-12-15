Revista realiza encuesta con lectores para elegir a su ejecutivo y funcionario del año

Por sétimo año consecutivo, la revista CONTACTO eligió a su ejecutivo/a del año, y por quinto año, al funcionario/a del año. La elección se hizo mediante una encuesta con sus lectores, y evaluados bajo ciertos parámetros y criterios de su equipo editorial.

Las agraciadas fueron Elianne Vílchez Abreu, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD), como “ejecutiva del año 2025”, y Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, como “funcionaria de año 2025”.

Entre los logros académicos de Elianne Vílchez Abreu destacan una Licenciatura en Administración de Empresas y Magister en Gestión bancaria y financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otros.

Los resultados de la votación, para la “ejecutiva del año 2025”, fueron 11,984 votos en total. (No se puede votar más de una vez, según el protocolo IP de Survey Monkey, o sea, una votación por cada computador utilizado).

Mientras que Riveiro Disla es graduada del Colegio Dominicano de la Salle, en el año 1998, y de la profesión de Derecho, mención Magna Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el año 2002.

Los resultados de la votación para la “Funcionaria del Año 2025” fueron de 16,300 votos en total.

Desde su lanzamiento, hace siete años y medio, la revista ha anhelado ser un medio de comunicación diferente, distinto a todos. Con una redacción precisa, objetiva, informativa y “amigable”, para que todos entiendan el mensaje, de manera veraz y, por qué no, lúdica.

Desde su concepción, se ha enfocado en buscar historias y temas disruptivos, en profundidad, con ángulos distintos. Con la innovación de tener, incluso, tres portadas, o cover story en cada edición, algo que los ha identificado y diferenciado desde el principio.

Sin embargo, “siempre creemos que se pueden seguir buscando nuevas alternativas temáticas e informativas. Por eso, nace esta idea de premiar a nuestros ejecutivos o ejecutivas, y también a los funcionarios o funcionarias públicas cada año”, asegura su director editorial, Dusan Piña Valenzuela.