Salud mental: competencias clave de los psicólogos contemporáneos

La conversación global sobre salud mental ha cambiado de manera acelerada, y continúa transformándose con rapidez. Hoy existe mayor conciencia sobre el bienestar emocional, pero también una complejidad creciente en los problemas que enfrentan las personas.

Trastornos vinculados al entorno digital, presión por el rendimiento, exposición constante a la información y la velocidad del mundo contemporáneo demandan profesionales capaces de comprender y acompañar realidades diversas y cambiantes.

La psicología es una ciencia en constante movimiento, moldeada por tendencias emocionales, biológicas, sociales, culturales y tecnológicas. Esto exige que la formación del psicólogo adopte un enfoque transversal capaz de comprender la mente desde múltiples perspectivas hermenéuticas, permitiendo una práctica profesional eficaz y en evolución permanente (APA, 2023).

Un ejemplo significativo de cambio es la era digital que ha introducido dinámicas emocionales inéditas: ansiedad relacionada con pantallas, comparación social constante, cambios en la atención, fatiga digital, teletrabajo y efectos psicológicos de la inteligencia artificial generativa (Cuellar, 2024).

Acompañar a quienes enfrentan estas nuevas formas de malestar requiere competencias en psicología del entorno digital, alfabetización tecnológica y la habilidad de integrar la evidencia científica más reciente.

La formación contemporánea debe proveer un entendimiento de cómo la tecnología transforma la subjetividad y cómo intervenir de forma ética en estos escenarios (Zeballos, 2020).

Abordaje interdisciplinario

Sin embargo, ante todos los cambios, existe un elemento fundamental: el psicólogo ya no trabaja solo. El abordaje interdisciplinario es una exigencia del mundo actual.

El psicólogo contemporáneo colabora con todo tipo de profesional y esto requiere competencias en la forma en que se comunica, el trabajo en equipo, manejo de información y diseño de soluciones con una mirada global.

Entonces, nos preguntamos nuevamente: ¿qué competencias, características o cualidades debe poseer un psicólogo para atender las problemáticas emergentes de nuestro tiempo?

La academia debe adaptar sus planes de estudio a este perfil cambiante. Aunque ello suponga un reto, refleja una realidad ineludible: la competencia de un profesional de la salud mental como el psicólogo radica en su capacidad para adaptarse a las transformaciones del mundo y en apelar a la humanidad, siempre desde un marco de pensamiento crítico, compromiso ético, sensibilidad social, equidad y responsabilidad hacia la salud integral (Fouad & Santana, 2018; Ríos & Ortega, 2020 & Petrova et al., 2018).

El psicólogo es un agente de cambio y sus competencias son esenciales para el porvenir de la cultura y la sociedad. Sus descubrimientos van más allá de los espacios profesionales y se extrapolan a la investigación, lo que conlleva la necesidad de desarrollar herramientas claves de investigación, liderazgo de proyectos y divulgación científica.

La Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana, Unibe, responde a los nuevos desafíos e integra estas competencias en una oferta académica que articula grado y posgrado con un enfoque global, práctico e interdisciplinario.

Sus programas combinan fundamentos científicos, entrenamiento profesional, investigación aplicada, tecnología, trabajo comunitario y una visión humana centrada en la dignidad y la diversidad.

Esto garantiza que sus estudiantes se formen como los profesionales que el país y el mundo necesitan: psicólogos capaces de comprender la complejidad del presente y liderar el futuro del bienestar psicológico.

Sepa más Sobre el autor El autor, licenciado José González Barrios, es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

