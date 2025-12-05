El Prado llega a las calles de Santiago

El Centro León y el Museo Nacional del Prado de España dejaron inaugurada la exposición “El Prado en las Calles”, instalada en la céntrica calle Benito Monción y a lo largo de la valla perimetral de la institución cultural.

Esta iniciativa busca llevar la esencia y el valor artístico de la reconocida pinacoteca madrileña al espacio público, acercando el arte a la ciudadanía, ampliando el acceso a la cultura y dinamizando el entorno urbano de Santiago.

La exhibición convierte el Centro Histórico de Santiago —desde la calle Salvador Cucurullo hasta el Parque Duarte, a lo largo de la Benito Monción— en una gran galería abierta, donde el público podrá apreciar reproducciones fotográficas en tamaño real (1:1) de una selección de obras maestras.

El recorrido propone una visión histórica que se extiende del siglo XII a los inicios del siglo XX, mostrando la evolución de la pintura occidental a través de las principales escuelas artísticas de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda.

La actividad surge gracias a la articulación entre el Museo del Prado, la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, con el auspicio del Banco Popular y Kahkow, y el respaldo de las alcaldías de Santiago y Santo Domingo, así como de la Embajada de España en la República Dominicana.

Esta alianza pone de relieve el valor de la cultura y la creación artística como motores del desarrollo, la formación y la cohesión social, fomentando su acceso para públicos diversos.

El proyecto se integra a la iniciativa “El Prado en nosotros”, que se extenderá hasta septiembre de 2026 e incluirá una exposición contemporánea de la Colección de la Fundación Amigos del Museo del Prado en varias sedes: Centro León, Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, Centro Cultural Rainieri y Centro Cultural Perelló.