La Vida

artes visuales

El Prado llega a las calles de Santiago

La exposición llevará el legado de la pinacoteca madrileña a la ciudadanía con reproducciones a escala real de obras maestras universales.

El recorrido propuesto ofrece una panorámica cronológica que abarca desde el siglo XII hasta los primeros años del siglo XX.Centro León

Santiago, RD

El Centro León y el Museo Nacional del Prado de España dejaron inaugurada la exposición “El Prado en las Calles”, instalada en la céntrica calle Benito Monción y a lo largo de la valla perimetral de la institución cultural.

Esta iniciativa busca llevar la esencia y el valor artístico de la reconocida pinacoteca madrileña al espacio público, acercando el arte a la ciudadanía, ampliando el acceso a la cultura y dinamizando el entorno urbano de Santiago.

La exhibición convierte el Centro Histórico de Santiago —desde la calle Salvador Cucurullo hasta el Parque Duarte, a lo largo de la Benito Monción— en una gran galería abierta, donde el público podrá apreciar reproducciones fotográficas en tamaño real (1:1) de una selección de obras maestras.

El recorrido propone una visión histórica que se extiende del siglo XII a los inicios del siglo XX, mostrando la evolución de la pintura occidental a través de las principales escuelas artísticas de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda.

La actividad surge gracias a la articulación entre el Museo del Prado, la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, con el auspicio del Banco Popular y Kahkow, y el respaldo de las alcaldías de Santiago y Santo Domingo, así como de la Embajada de España en la República Dominicana.

Esta alianza pone de relieve el valor de la cultura y la creación artística como motores del desarrollo, la formación y la cohesión social, fomentando su acceso para públicos diversos.

El proyecto se integra a la iniciativa “El Prado en nosotros”, que se extenderá hasta septiembre de 2026 e incluirá una exposición contemporánea de la Colección de la Fundación Amigos del Museo del Prado en varias sedes: Centro León, Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, Centro Cultural Rainieri y Centro Cultural Perelló.

