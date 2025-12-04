Museo Bellapart presenta el documental “Colson: Renovarse o Morir”

El Museo Bellapart y Agencia Bella presentaron la avant- première del documental “Colson: Renovarse o Morir”, un homenaje al pintor dominicano Jaime Colson, considerado uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX y una figura esencial en la construcción de la identidad visual dominicana.

Esta proyección especial, que inició con una gala a las 6:30 P.M. en Caribbean Cinemas de Downtown Center, se llevó a cabo con la presencia de la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, miembros de la Familia Bellapart, familiares de Jaime Colson, historiadores, críticos de arte y de cine, medios de comunicación e invitados especiales.

En sus palabras de bienvenida, la señora Maribel Bellapart señaló que "Este estreno constituye un hito para las artes visuales del país porque ofrece a las nuevas generaciones acceso a la historia de un maestro que rompió esquemas y abrió caminos al tiempo que fortalece la valoración de nuestro patrimonio cultural y contribuye a la proyección internacional del arte dominicano. "

PÓSTER FINAL COLSONFuente externa

La señora Maribel Bellapart destacó además: "Al mismo tiempo, fortalecerá la valoración de nuestro patrimonio cultural y contribuirá a la proyección internacional del arte dominicano, que ha sido una de las premisas en la visión del Museo Bellapart, creado por mis padres, Milagros Álvarez de Bellapart y Juan José Bellapart, y abierto a los públicos desde 1999. "

Anunció que la proyección de este documental está prevista a ser presentada en el Centro Cultural Banreservas de la Ciudad Colonial, en el mes de diciembre; en el Centro León en Santiago, en enero 2026; y, en febrero del año próximo se proyectará en el Milken Institute de Washington y en el Centro Cultural Perelló, de Baní. Así mismo, se prevé su exhibición en festivales de cine y espacios culturales internacionales.

Con este documental, el Museo Bellapart reafirma su compromiso con la preservación, difusión y promoción de los grandes creadores dominicanos, en este caso Jaime Colson, como fue siempre el deseo de Juan José Bellapart.

El documental contó con los auspicios de Universal de Seguros y Banreservas.

Entre las personalidades que asistieron al estreno de “Colson: Renovarse o Morir” se encuentran Carlos Andújar, Gamal Michelén, Amable Sterling, Iris Pérez, Juan Miguel Grisolía Pichardo, Laura Gil, María del Pilar Bellapart, Marianne de Tolentino, Marina Grisolía, Myrna Guerrero Villalona, Orlando José Menicucci Morel, Said Musa, entre otras personalidades.

La Casa Productora de “Colson: Renovarse o Morir” es Larimar Films; dirección y guión, Gina Guidicelli; codirectora, Elsa Turull de Alma, vicepresidenta Ejecutiva en Larimar Films; productor, Antonio Alma Iglesias, presidente de Larimar Films.

El equipo de producción también lo integran Jaime Gómez, director de fotografía; Héctor Carbuccia, foto fija; Isabella Smester, edición y supervisora de post; Freddy Arturo Ginebra, musicalización; y Freddy Jana, diseño de poster.