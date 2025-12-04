La menstruación sigue siendo tabú

En la República Dominicana, todas hemos sentido esa vergüenza al decir menstruación en voz alta, como si fuera un secreto que hay que esconder con apodos como la regla, el período, la cosa, la visita o la luna, mirando pa arriba como si viniera del cielo.

Es un tabú que nos hacía sentir raras por algo natural que pasa todos los meses, pero hay formas sencillas de cambiarlo en las escuelas, empezando por nosotras mismas para que las niñas se sientan normales y fuertes.

Imagina clases divertidas donde se hable clarito del ciclo menstrual como de comer mangú con los tres golpes, con dibujos y videos que muestren que es parte del cuerpo, no un castigo. Talleres en las provincias con niños y niñas romperían el hielo, porque cuando todos saben, nadie se burla.

Se acuerdan de pedir dame una Camelia, un Kotex o una Eva para la toalla sanitaria. La Camelia era la de uso común, Kotex para las mujeres con más recursos y Eva la económica que anunciaba Marcia Matos en Radio Guarachita con su “Papel no, algodón sí”. En épocas pasadas, las más pobres usaban toallitas de tela que hervían con celo para que los varones no se enteraran de la menstruación.

En España llaman Andrés o Juana la colorada para disimular, en Colombia me cantó el gallo, en Puerto Rico igual.

La mayor preocupación de los padres era la menarquia, cuando la hija ya era señorita y había que cuidarla porque no estaba preparada ni física ni emocionalmente para la procreación. Es una etapa donde las hormonas están revoltiá, ciclos irregulares y el cuerpo aun madurando.