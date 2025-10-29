Jumbo transforma los precios en una llamada a la prevención del cáncer de mama

Bajo el concepto “El Precio que Realmente Importa”, Jumbo lanzó una innovadora campaña de concientización con motivo del Mes del Cáncer de Mama, utilizando su mayor fortaleza —los precios— para exponer una dura realidad: las alarmantes cifras de esta enfermedad en República Dominicana.

Durante varios días, los clientes que visitaron las tiendas Jumbo o su plataforma digital se sorprendieron al ver precios fuera de lo común. Productos cotidianos como el melón cantaloupe, el pan redondo integral, la naranja agria o la esponja de baño aparecieron con valores inusuales: RD$4,201, RD$1,577, RD$65 y RD$3,500, respectivamente.

Detrás de cada cifra había un dato real: 4,201 personas diagnosticadas con cáncer de mama en 2023, 1,577 fallecidas en 2022, 65% de los casos detectados en etapas avanzadas y 3,500 nuevos casos anuales en el país.

La iniciativa buscó sacudir la indiferencia y transformar la conversación sobre precios en una reflexión sobre el valor incalculable de la vida. Tras despertar la curiosidad y el debate en redes sociales, Jumbo reveló el verdadero propósito de la acción mediante un video explicativo y piezas informativas en tienda.

“En Jumbo siempre hablamos de precios bajos, pero en esta ocasión quisimos hablar del precio más alto que se paga cuando la prevención llega tarde. A través de esta iniciativa buscamos aprovechar nuestra plataforma para generar conciencia, fomentar la concientización sobre la importancia de los chequeos regulares y promover la detección temprana del cáncer de mama, con el fin de evitar que las cifras sigan aumentando.”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidente de Mercadeo y Retail Financiero de CCN.

Como parte de la campaña, cada producto intervenido incorporó un código QR que dirigía a una guía práctica de autoexploración, invitando a las mujeres a convertir la conciencia en acción. Además, la empresa motiva a la población a realizarse chequeos preventivos y a identificar los centros donde pueden acceder a servicios de mamografía.