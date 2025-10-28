Con el título de “Contar para conectar”, Vielka Guzmán, al ser responsable de un ‘masterclass’ en el II Simposio Iberoamericano de Comunicación, afirmó que “todos somos una crisis en potencia”.

“La forma en que respondemos”, dice, “puede determinar si la crisis se apaga o se intensifica”. El problema, señala, es que “la gente se aferra y corre con fuerza a destilar odio en las redes, rechazo … e ideas preconcebidas, sin escuchar, sin empatizar y sin buscar la verdad”.

Por eso tiene tanta importancia “contar con las herramientas para evitar o enfrentar una crisis en el área digital, en un mundo hiperconectado”.

¡Cuidado con las publicaciones digitales!

Para prevenir situaciones difíciles, que sólo pueden resolverse a través de la comunicación efectiva y oportuna, reiteraba Alf Álvarez en el simposio organizado por Marta Quéliz, presidenta de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidenta de Markatel Comunicaciones, hay que tener “cuidado con las publicaciones digitales”.

Especifica que “nuestro contenido puede fracturarse más rápido de lo que puede activarse nuestro plan de crisis”. Leyendo este comentario de Álvarez te aconsejo que, si eres de las personas que utiliza las redes digitales para reaccionar ante cualquier situación, piénsalo bien antes de hacerlo. Lo que dices se multiplica sin que puedas controlarlo. Lo más probable es que luego te arrepientas de tus ex abruptos.

El deseo de ayudar es más que buen servicio

Da gusto cuando uno tiene un problema y encuentra una persona dispuesta a ayudar. Mi celular se “frizaba” constantemente. Fui al local de Claro en el Centro Cuesta Nacional, y se lo conté a Liselott. Sin dudar cogió el celular y vio que tenía sin actualizar las apps. Empezó a bajar no sé qué y tras un rato me dijo que estuviese pendiente porque seguiría actualizándose largo rato.

Durante casi una hora estuvieron bajando las actualizaciones. No es que del todo resolviera el problema, algo quedaba por hacer. Así que acudí a Total Tech, en Plaza Central. Allí Menfis, muy atento, se ocupó de terminar de resolver, y me explicó por qué está lento el celular. Si se “friza” ya sé qué hacer, y soluciono enseguida.

Para Navidad, ¿adornos guardados o por comprar?

Llega la Navidad. ¿Adornos guardados o adornos por comprar? Ya los comercios, como Sirena y Almacenes Unidos, tienen a la vista variedad de artículos para la decoración. Sirena los tiene justo a la entrada del supermercado.

Hay asimismo personas que, como Elsy, elaboran al gusto de cada cual uno que otro adorno, como las coronas de adviento y las coronas de puertas. Tú escoges los colores y detalles que te apetezcan y ella te hace la corona, si la llamas al 809-856-3486, en memoriesbyelsy.