¿Y tú, qué cocinarás? Ante el friíto de la lluvia, la cocina se calienta

Desde que caen dos gotas de agua en el país, por la cabeza de los dominicanos, antes de pensar en cubrirse de la lluvia llega el pensamiento: “El día está bueno como para un sancochito”, “hoy queda bien un chocolate con pan”, “un asopaito no cae mal con esta agua”… En fin, se pone en marcha un plan gastronómico que calienta la cocina y complace los paladares.

En esta ocasión, en la que Melissa “atormenta” a la población con sus abundantes aguaceros, específicamente, a la que vive en el sur de República Dominicana, la gente ha tenido más tiempo para crear en el departamento de “humo y grasa”. Desde el miércoles a la 1:00 de la tarde y este jueves completo, está contando con tiempo suficiente para cocinar esos platos tradicionales que son ideales para días de lluvia.

Sancocho, sopa, ‘asopao’, chambre, mondongo, ‘patica’, así como chocolate, avena, harina, maicena y otros platos comunes en la cocina dominicana, son algunas de las alternativas que ponen sobre su mesa los dominicanos cuando llueve. Claro, hay quienes optan por su ‘bandera’ u otras recetas criollas. Aprovechando estos días en la casa, se esmeran para cocinar y degustar de una rica comida típica.

La bandera dominicana, el plato más tradicional del país, no es fácil de dejar de preparar, incluso bajo esta tormenta.Marta Quéliz

LISTÍN DIARIO quiso conocer qué cocinarán algunas personas mientras están en casa por el paso de la tormenta. Unos se prepararon con tiempo con todos los ingredientes para hacer su sancocho, otros no podrán optar por éste porque los ingredientes están muy caros y a lo que llegan es a una sopa “boba”. No faltan los que se dejarán “seducir” por un buen asopaito de pollo o por un arroz, habichuela y carne, por un morito con bacalao o un locrio de salami.

Para los que no comen cuento con su arroz, el moro de habichuelas con carne de pollo también es un plato que no falta en el menú de los días lluviosos.Marta Quéliz

¿Qué cocinarás para pasar la lluvia?

“Yo como siempre, desde que dicen que va a llover, me pongo en atención con un sancochito. Desde que me levanté me puse en eso. Ya tengo todos los víveres pelados, la carne de res en la olla de presión, y una chuletica que pienso echarle, ya la piqué para sacarle la grasa antes de echarla al sancocho.

Sancocho con arroz blanco y aguacate. Foto cortesía de Juan de Dios Valentín / Foodie and Traveler

Ya a las 12:30 más o menos tendré todo listo. Ahhhh, y con mi aguacatico”. La cita es de Carmen Rojas, una apasionada de la cocina, que dice no tener tiempo para dedicarse a ella, pero que desde que puede, “comienzo a inventar y más con esta agüita. Ayer hice un locrio de salami”.

Doña Juana está calentando su cocina desde que anunciaron agua. “Ayer mismo hice yo un mondonguito buenísimo. Hoy toca un chambre de habichuela, porque la lluvia da comida mojada por dondequiera que lo sumen”. Como ella, son muchos los dominicanos que combinan lluvia con alimentos calientes y “ligeros”.

“Cuando llueve mucho a mí me gusta el té, el chocolate, el sancocho, la sopa… todo lo que sea caliente, porque el agua ‘jala’ todo lo que sea tibio y caliente para mantener la temperatura”. Esto lo dice Antonio Jiménez consciente de que, aunque llueva, en República Dominicana, el clima es cálido.

La sopa es otro de los platos ideales para preparar en días lluviosos. Además no requiere de muchos ingredientes ni esfuerzo.Marta Quéliz

Aunque su intención era hacer un buen sancocho de “siete carnes”, los ingredientes de Yubelkys Santos sólo alcanzan para preparar uno sencillo. “Lo haré comoquiera, pero con un pedazo de chuleta que tengo ahí y un chin de longaniza. Lo importante es que me quedará bueno con su arrocito y un aguacate”. En su casa son sólo tres personas las que degustarán este plato mientras la lluvia cae. Hay dos de sus hijos que comerán el arroz blanco con huevo revuelto. “No les gusta el sancocho”.

Otros se anotan en la lista de los que cocinarán alimentos típicos, que no necesariamente serán líquidos, pero que sí caen bien en días lluviosos. Hay también quienes tienen en proyecto, hacer cena se chocolate o avena, harina, maicena, arroz con leche y otros platos dulces y calientes. El caso es que, no importa el presupuesto con que cuenta la gente, la lluvia siempre será una buena excusa para entrar a la cocina.