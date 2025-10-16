Novedades y actividades del festival Caye 2025

Los días 18 y 19 de este mes Ciudad Nueva vuelve a llenarse de color y creatividad con la segunda edición del festival Caye, que esta vez tiene algunas novedades que debes conocer si deseas acudir a vivir esta experiencia que busca impulsar la economía naranja en el país.

Durante una entrevista con periodistas del Listín Diario Omar García (Angurria), uno de los creadores de este evento, dijo que esta edición contará con el método cashless, sistema de pago que elimina el uso de dinero físico, utilizando en su lugar medios electrónicos como pulseras o tarjetas para realizar transacciones.

García explicó que aunque el año pasado el público de mayor incidencia fueron adultos entre 25 y 35 años, los adultos mayores también se dejaron sentir en el festival, por lo que esta vez este grupo tendrá un área en el evento.

Omar García (Angurria)José Alberto Maldonado

“Tuvimos una afluencia bastante importante de este grupo de personas y entonces dedicamos este año, dado el impacto que tuvimos el año pasado, una área para las personas de la tercera edad con actividades para ellos y también zona de descanso”, afirma García.

Según los organizadores, esta edición incorporará nuevas caras y propuestas que aportan frescura, diversidad y oportunidades para artistas emergentes.

El montaje del evento iniciará el viernes, pero no será hasta el sábado a las 3:00 PM de la tarde que el público tendrá acceso a la zona. Entre las actividades del evento destacan manifestaciones artísticas tanto de artes escénicas como de teatro al aire libre sobre la calle.

Habrá presentaciones en vivo, exhibiciones, experiencias gastronómicas y espacios interactivos que reflejan el espíritu de comunidad y creatividad que distingue el evento.

¿Por qué Ciudad Nueva?

Al ser cuestionado sobre el porqué elegir Ciudad Nueva como epicentro para este festival, Omar García dijo que esta cuenta con un patrimonio histórico y arquitectónico que a veces se ve opacado por la Zona Colonial, por lo que “les pareció una área perfecta para hacer un piloto de la ciudad que quisiéramos ser”.

“Todo el mundo mira para la Zona Colonial, todo el mundo mira para Gazcue o mira para los barrios aledaños, pero Ciudad Nueva se ha quedado como una un área gris que de hecho muchísimas personas no saben diferenciar si es Zona Colonial o Ciudad Nueva”, expresa García.

Sin embargo, sostiene que dentro de los planes a largo plazo sí se contempla mover el festival, pero de momento la idea es dejar la huella del impacto de este evento dentro del sector de Ciudad Nueva.

En cuanto al objetivo de convertir esta zona en el primer sector naranja de República Dominicana, Angurria entiende que tiene que haber iniciativas multisectoriales, pero que el festival es el primer paso. Esto además de la formación de los emprendedores del sector en las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas).