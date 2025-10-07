Nueva odontología: Profesionales más especializados y tecnología al servicio del paciente

La odontología, al igual que otras áreas de las ciencias de la salud, se encuentra en un vertiginoso proceso de transformación. Estamos inmersos en una revolución impulsada por la tecnología digital, la inteligencia artificial (IA) y una comprensión más profunda de que la salud bucal es inseparable de la salud sistémica general.

Tanto en el ámbito global como en nuestro contexto local, estas tendencias no solo potencian la calidad de los tratamientos, sino que también nos plantean retos cruciales, como la necesidad de una actualización profesional constante, de garantizar la equidad en el acceso a estos servicios, y de la práctica profesional bajo los más altos estándares éticos en el manejo de herramientas cada vez más sofisticadas.

Actualmente, la demanda de los pacientes trasciende la mera curación de dolencias. Existe un claro auge en áreas como la ortodoncia invisible, la implantología avanzada, la odontología digital y la estética dental, que responden no solo a necesidades funcionales, sino a un creciente interés por la imagen personal y la calidad de vida. El cuidado dental se ha redefinido por completo: se ha consolidado como una disciplina enfocada en la prevención, la estética y la creación de una experiencia de atención personalizada que prioriza el confort del paciente.

El nuevo perfil del odontólogo

y el rol de la academia

Ante este panorama, el odontólogo de hoy debe consolidarse como un líder integral, que va más allá de las destrezas técnicas. Se necesita de profesionales capaces de conjugar la excelencia clínica con la innovación tecnológica, que dominen la toma de decisiones basada en la evidencia científica y que, al mismo tiempo, cultiven una sólida orientación humana. La comunicación empática, el trato sensible y una ética inquebrantable se han vuelto tan esenciales como el manejo de un bisturí o de un escáner intraoral. Esta combinación de competencias clínicas, digitales y sociales es el pilar para atender a pacientes que están cada vez más informados y que son, por tanto, más exigentes.

La tecnología no ha venido a sustituirnos, sino a potenciar nuestras capacidades. Desde softwares que permiten simular la planificación de un tratamiento con precisión milimétrica, hasta sistemas que detectan lesiones de caries en radiografías con una exactitud que supera al ojo humano, la tecnología nos permite ser más eficientes, optimizar tiempos, elevar la precisión diagnóstica y, en esencia, mejorar la calidad de la atención.

Aquí reside el mayor desafío para las instituciones educativas: formar los líderes que exige la práctica de la odontología en el mundo de hoy. Nuestro compromiso es que el odontólogo egresado no solo sepa emplear diferentes técnicas e instrumentos, sino que sea un referente en su integración responsable y ética.

La Escuela de Odontología de Unibe ha asumido esta transformación con seriedad, fortaleciendo la formación de sus estudiantes y egresados. A través de un sólido currículo y una amplia oferta de educación continua, fomenta metodologías didácticas que priorizan el aprendizaje activo, la simulación clínica y la práctica basada en evidencia, asegurando un enfoque centrado en el paciente y en el servicio social.

El odontólogo que se forma en Unibe es un profesional ético, competente, innovador y con una profunda vocación de servicio. Es un egresado que comprende el valor inmenso de la tecnología, pero que jamás pierde de vista la dimensión humana de la salud. La institución está formando líderes que tienen el conocimiento, la pasión y la sensibilidad para transformar positivamente la vida de cada paciente.

En Latinoamérica, el tres de octubre se celebra el Día del Odontólogo, para reconocer la importancia del trabajo de los odontólogos y su contribución al bienestar integral de las personas.

Isaury Castillo es odontóloga, especialista en odontopediatría, con énfasis en prevención, cariología, manejo de pacientes con necesidades especiales y odontología para el bebé. Es directora de la Escuela de Odontología de Unibe.