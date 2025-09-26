El impacto del uso intensivo de redes sociales y de Whatsapp en la salud mental

En los últimos años, República Dominicana ha experimentado un notable aumento en el uso de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Estos recursos, que acercan a familias y amigos, también han introducido nuevos retos para la salud mental, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. La inmediatez de la comunicación, el acceso permanente y la necesidad de “estar conectado” generan un estado de alerta constante. Diversos estudios internacionales y locales coinciden en que este patrón de uso intensivo está vinculado con síntomas de ansiedad, insomnio y dificultades para la concentración.

El problema no se limita a las horas invertidas frente a la pantalla, sino al impacto en la calidad de las interacciones humanas. WhatsApp, por ejemplo, se ha convertido en la principal vía de comunicación en el país. Sin embargo, la presión por responder rápidamente y la exposición a grupos saturados de mensajes incrementan la sensación de sobrecarga. La dinámica de las “doble palomitas azules” ha llegado a convertirse en fuente de conflictos interpersonales, generando malentendidos, comparaciones y expectativas poco realistas.

En redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, la comparación constante con estilos de vida “perfectos” contribuye a distorsionar la autoimagen y a fomentar sentimientos de insatisfacción personal. La validación inmediata, expresada en “likes” y comentarios, puede crear una dependencia emocional que afecta la autoestima y la estabilidad emocional de los usuarios.

Las consecuencias son cada vez más visibles en los consultorios de psicología y psiquiatría: jóvenes que refieren sentirse solos a pesar de tener cientos de contactos, adultos con dificultad para desconectarse del trabajo debido a los mensajes laborales fuera de horario y un aumento en los reportes de estrés digital. El reto, por tanto, no está en demonizar las herramientas tecnológicas, sino en promover un uso consciente y equilibrado. Establecer horarios libres de pantallas, practicar actividades presenciales, fomentar el diálogo cara a cara y educar sobre higiene digital son pasos fundamentales para prevenir un impacto negativo en la salud mental.