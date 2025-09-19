¿Cuáles hombres se benefician del tratamiento Rezúm?

El tratamiento Rezúm (Terapia con Vapor de agua) es una opción mínimamente invasiva para la hiperplasia prostática benigna (HPB), que utiliza energía de vapor de agua para destruir tejido prostático obstructivo. En los últimos años se ha acumulado evidencia que define claramente cuáles pacientes tienen mejores resultados y cuáles pueden considerarse candidatos ideales.

A continuación mencionamos algunos:

-Pacientes con síntomas moderados a severos de tracto urinario inferior, que afectan calidad de vida, Rezúm ha mostrado mejoras sustanciales en los flujos máximos desde los primeros tres meses, manteniéndose hasta los 6-7 años.

-Quienes han intentado tratamiento con medicamentos, sin la mejora esperada, o desean evitar la dependencia a largo plazo de medicamentos con efectos secundarios.

• Tradicionalmente, Rezúm está indicado para próstatas de 30–80 cm³ o gramos. Esa fue la indicación inicial que se usó en los estudios, sin embargo, estudios recientes muestran que incluso próstatas más grandes de 80 gramos pueden beneficiarse. Por ejemplo, un estudio en pacientes con próstatas más de 80 gramos, hasta los 150 gramos, se encontró mejoras en, flujo urinario y calidad de vida con tasas de eyaculación retrógrada muy bajas.

No hay un límite estricto de edad para aplicar el Rezúm-.

-Resultados esperados y preservación de funciones sexuales

• Uno de los atractivos principales de Rezúm es que no afecta la función eréctil, y preserva la eyaculación en un alto porcentaje de pacientes.

• En hombres con disfunción eréctil basal, algunos estudios muestran que pueden mejorar ciertos dominios de la función sexual después de tratarse con Rezúm, posiblemente debido a la mejora de los síntomas urinarios y calidad de vida.

•También una ventaja del Rezum es: Baja pérdida de eyaculación o eyaculación retrógrada en comparación con tratamientos invasivos más agresivos. La preservación de la eyaculación es alta, y los efectos negativos son mínimos.

Contraindicaciones o situaciones que requieren precaución: infección urinaria activa, sospecha de cáncer de próstata no evaluado, prostatectomía previa, cirugía uretral significativa previamente, lóbulo medio muy voluminoso, pacientes con implantes específicos (por ejemplo, esfínter urinario o prótesis peneana) en algunos protocolos.

Conclusión: ¿Quién se beneficia más del tratamiento Rezúm?

En resumen, los hombres que más se benefician de Rezūm son aquellos con las siguientes características:

1. Síntomas moderados a severos de HPB que afectan su calidad de vida.

2. Volumen prostático entre ~30-100 gramos, aunque también se puede considerar en próstatas más grandes si se cuenta con experiencia.

3. Flujo urinario reducido, residuo post-miccional no excesivo.

4. Hombres que desean mantener la función sexual (erección y eyaculación) y prefieren evitar los efectos secundarios asociados con terapias invasivas o medicamentos.

5. Aquellos que deseen una opción mínimamente invasiva, generalmente en régimen ambulatorio, con recuperación rápida.

Ante la duda visite su urólogo.