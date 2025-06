Las Terrenas: escenario de la naturaleza y de comida apetitosa

Bañada por las aguas del Océano Atlántico, con kilómetros y kilómetros de playa, Las Terrenas no es únicamente un paraíso para quienes buscan sumergirse en las aguas azules del mar. Es asimismo el entorno donde hasta el cielo en ocasiones ofrece un fascinante espectáculo de colores que hacen pensar en pinceladas trazadas por la mano de Dios

Y es, por igual, un punto donde muchos de sus restaurantes ofrecen comida apetitosa, mientras diversos locales aportan diversión a gente joven. Ya pasada la hora del almuerzo llegué al hotel Casa Grande, en la zona de Playa Bonita, con mi hijo Ángel y su compañera Rossy.

No hubo problema, empero, para comer. Nos prepararon croquetas de pollo y pollo al curry con mango. Rossy trajo vino blanco Protos y se pagó el descorche. Desde la terraza de mi habitación podía ver el mar, y en la noche, a la hora de dormir, escuchaba el romper de las olas como si fuera un fondo musical para incitar al sueño.

Pollo al curry con mangoRossy Salazar.

En este corto vacacionar, que aprovechamos para visitar Samaná, (de la cual conté en un artículo anterior), fuimos el domingo hacia la zona de una de las más bellas playas de Las Terrenas: Cosón. Nuestro objetivo: almorzar en Casa Coson. (Los propietarios no acentúan el nombre).

Playa CosónRossy Salazar

Nos sentamos al exterior, en uno de los varios gazebos de madera, tipo enramada, cada uno con una sola mesa. Sentada a la mesa puedo ver, al fondo, el mar azul. Desde los otros gazebos llegan hasta nosotros conversaciones en francés, español e italiano.

Es la 1:00 de la tarde, mi hora tradicional de almorzar y tengo hambre, pero la camarera advierte: “Hay cuatro mesas antes que ustedes”. Es que solo hay una chef. Lleva años en el lugar. Tras su advertencia le pedimos apresurar la picadera ordenada: Camarones Panko Coco.

Camarones Panko CocoRossy Salazar

A las 2:15 p.m. la camarera avisa: “Ya están trabajando con ustedes”. Menos mal, pienso. Creí que me desmayaba, pues no quise llenarme con un tentempié. Tenía que dejar espacio para el Risotto de camarones con coco y mango. Hice bien. Estaba superbueno. De postre es únicamente Rossy quien ordena: Helado de la casa. Es de Nutella. Yo me transo por té de manzanilla.

Risotto de camarones con coco y mangoRossy Salazar.

Sepa más En el pueblo En el pueblo de Las Terrenas, el hotel Puerto Plaza funciona en un edificio que se ha hecho famoso por parecer un barco. Tiene en su centro una escalera y en el muro una placa con flechas que marcan Barco A y Barco B. Tiene en su entorno restaurantes, farmacia y diversos locales comerciales.