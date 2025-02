Apostaron por la libertad: figuras claves en la independencia

El 27 de febrero de 1844, un grupo de valientes decidieron ponerle fin a la ocupación que, por 22 años, tenía sometida la isla. Ese día, al sonido del trabucazo en la Puerta de la Misericordia, nació República Dominicana, que desde entonces libraría una serie de batallas para, finalmente, separarse de Haití.

A 181 años de aquella apuesta por la libertad, los nombres de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Pedro Santana, Concepción Bona o el de María Trinidad Sánchez siguen sobresaliendo dentro de las figuras que hicieron realidad los planes independentistas.

¿Cuáles fueron los aportes de estas figuras a la causa y por qué se les distingue con nombre de calles, estaciones del metro, ofrendas florales y otros reconocimientos? Veamos.

Juan Pablo Duarte

Juan Pablo DuarteFuente externa

Tras culminar su período formativo en el extranjero, Juan Pablo Duarte regresa a la isla en 1832 impregnado de las ideas de libertad que lo llevaron a crear organizaciones para perseguir este fin. Fundó uno de los mayores movimientos de la época, en el que reunió a otros personajes que también querían la independencia. Se llamó La Trinitaria.

La Filantrópica y La Dramática fueron otras de las iniciativas de Duarte para mostrarle al pueblo las ideas de independencia y separar a dos culturas distintas. El padre de la patria, aun en el exilio, gestionó en distintas ocasiones recursos para la causa independentista hasta lograrlo.

Francisco del Rosario Sánchez

Francisco del Rosario SánchezFuente externa

Fue el primero en izar la bandera dominicana en la Puerta del Conde, el 27 de febrero de 1844. Cuando Duarte tuvo que exiliarse en 1843, Francisco del Rosario Sánchez tomó las riendas del movimiento La Trinitaria. Además, historiadores señalan que este redactó el Manifiesto de Independencia, documento considerado como el acta de la independencia que presentaba las razones de la separación de Haití. Al momento de proclamarse la independencia, Sánchez tenía 27 años.

Las ideas de libertad de Sánchez fueron más allá de la independencia, pues este también se opuso a la anexión a España impulsada en 1861 por Pedro Santana, quien terminó socavando sus planes de lucha ordenando su fusilamiento.

Ramón Matías Mella

Ramón Matías MellaFuente externa

Fue quien disparó el trabucazo en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero. Desde su juventud mostró sus habilidades y destreza en el manejo de la espada. Fue un militar que tuvo una participación clave en los momentos decisivos del proceso independentista.

Fue ministro de Hacienda de República Dominicana de 1849 a 1850, gobernador de Santiago, comandante de armas, ministro de guerra, y en el gobierno de la Restauración, se desempeñó como vicepresidente de República Dominicana. Antes de su muerte, a causa de disentería, pidió ser enterrado envuelto en la bandera nacional.

“Había contribuido con sus técnicas y conocimientos militares a la preparación de los hombres que acompañados de damas hacían los esfuerzos para restaurar la independencia. Mella fue esa espada extraordinaria, el hombre del coraje y la acción, quien accionó el trabuco para decirle a la República y al mundo que se iba a proceder a proclamar la independencia dominicana”, dijo el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, al conmemorarse los 160 años del fallecimiento del padre de la patria.

Concepción Bona y María Trinidad Sánchez

Concepción BonaFuente externa

Las mujeres también tuvieron una participación activa en los procesos independentistas, dentro de ellos resaltan estos dos nombres: Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. El aporte más conocido de Bona es la confección de la primera bandera dominicana y según historiadores esta la entregó personalmente a Mella la noche de la proclamación de la Independencia.

María Trinidad SánchezFuente externa

Mientras que de María Trinidad Sánchez, tía del patricio Francisco del Rosario Sánchez, se dice que el 27 de febrero transportaba pólvora en el ruedo de su falda para que los soldados estuviesen preparados para defenderse. Fue fusilada por orden de Santana en 1845.

El héroe de la batalla de Azua

Pedro SantanaFuente externa

La figura de Pedro Santana es un tanto controversial dada su participación en el exilio de los padres de la patria y la muerte de uno de ellos, además de los planes de anexión. Sin embargo, en la gesta independentista tuvo una participación activa que llevó a la derrota de las tropas haitianas en la Batalla del 19 de marzo, el primer gran enfrentamiento con el ejército haitiano. Él fue el primer presidente constitucional de la naciente república.

El historiador José G. Guerrero, en su ensayo ‘A Pedro Santana lo pueden sacar del Panteón, pero no de la Historia’, cita el refrán: Nada es tan malo que no tenga algo bueno y nada tan bueno que no tenga algo malo.

“Sus faltas, errores, abusos y crímenes no se deben achacar a él solo, sino también al grupo con el que gobernó y a la sociedad en que vivió”, alega el historiador en el documento.

Memorias Frases de algunos de los participantes en la Independencia “Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante”, Juan Pablo Duarte.



​“¡Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República!”, María Trinidad Sánchez.



​“Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez, para arriarlo se necesita también la de los Sánchez”, Francisco del Rosario Sánchez.