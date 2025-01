Emil Cerda: del cáncer y la depresión a una vida como escritor y psicólogo

Emil Cerda es un joven de 23 años que ha estado envuelto en una constante lucha por su salud mental. Encontró en su tristeza una manera de liberar su pluma. “Mis talentos fueron dados por los traumas psicológicos que he enfrentado”, afirma quien hoy es un escritor y psicólogo.

Violencia intrafamiliar, cáncer, depresión, ansiedad y una postectomía por fimosis (cirugía para anchar el orificio del prepucio del pene para que pueda salir el glande), son algunos de los males que ha tenido que atravesar a su corta edad.

Sin embargo, éstos no han sido obstáculos para que siga abriéndose camino, y hoy posee una amplia lista de escritos publicados, algunos incluso en bibliotecas internacionales como la Biblioteca Real Neerlandesa y la Biblioteca Nacional de Alemania.

Sus novelas cortas, poemas e innovaciones como La Marca, género literario creado por Cerda que se compone de verso, prosa y fraseo, representan un recorrido por los momentos del autor y sus emociones, quien es una prueba viviente de la resiliencia y la superación.

Cáncer y violencia

El joven, que nació en lo que él define como “un callejón sin salida en el Ensanche La Fe”, narra que su padre, al momento de su batalla contra el cáncer, se desempeñaba como supervisor en una empresa, mientras que su madre era secretaria en el Hospital Santo Socorro, hoy renombrado José Manuel Rodríguez Jimenes, y para conseguir el dinero para costear los gastos médicos tuvieron que “venderlo todo”.

Según explica Cerda, el carnicoma embrionario le fue detectado desde muy pequeño, por lo que tuvo que pasar gran parte de su infancia recorriendo centros de salud y sometiéndose a varias cirugías hasta lograr superar la enfermedad.

Emil Cerda, escritor y psicólogo.Silverio Vidal

“Yo paraba más en hospitales… Desde los cinco años estaba en hospitales, paraba haciendo bloques en el Santo Socorro y en el Robert Reid Cabral”, recuerda el joven sobre su batalla contra su padecimiento.

A pesar de que venció el cáncer, el ambiente de violencia en su hogar continuó. Producto de ello, su hermano mayor decidió marcharse de la casa y su segundo hermano fue acogido por un tío, quedando Emil solo en casa con sus padres.

No fue hasta 2023 que decidió denunciar a su padre por los abusos hacia su madre. Cerda explica que, aunque hoy ambos siguen juntos, su padre está bajo ayuda psiquiátrica y su madre es quien lo acompaña a las visitas al hospital.

“Cuando tú vienes de muchos rechazos y de un ambiente familiar hostil y sobreviviente de cáncer, tú maduras…, y eso te forma, te da una perspectiva de vida, porque ya tú estás acostumbrado al dolor. Yo todo eso lo cogía, pero yo no sabía que tenía talento de escritor”, explica Cerda, quien desde los 12 años se sintió atraído por la escritura y la literatura.

Psicología y escritura

Cuando culminaron sus estudios secundarios, se matriculó en la Universidad Nacional Evangélica en la carrera de Psicología Clínica. No siguió una profesión vinculada a la literatura porque “nunca se vio como filósofo o estudiando Filosofía y Letras”. Una vez concluida su licenciatura, obtuvo una maestría virtual en Sexología Clínica y Terapia de Pareja en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

“La Verdad llama, pero no obliga”, “Más allá de lo espiritual”, “Lo que piensas, es lo que crees”, “La “Farsante” y “Pedro Mir en el mismo país”, guion teatral que, según explica, le valió una mención honorífica por parte del Ministerio de Educación, son algunos de los títulos que figuran en el catálogo del escritor. En ellos hay temas sobre Dios, erotismo y homosexualidad.

“Estas obras están basadas sobre la vida, el dominicano, sobre la desgracia, sobre la política. Yo no soy un escritor romántico para nada…, lo mío es el diario vivir, lo que yo veo, lo que yo he vivido, lo que percibo, lo que me sale del momento”, afirma el joven acerca de los temas de sus escritos.

En sus referencias literarias señala figuras como Charles Bukowski, escritor estadounidense, y Rubén Darío, poeta y escritor nicaragüense.

reconocimiento

Su labor fue destacada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en 2019, cuando recibió el Premio Joven Destacado. Hoy su sueño es ganar el Premio Nobel de la Literatura.

Dirigió junto a Chris Films el videoclip del tema ‘Digiriendo’, del exponente urbano El Crok, protagonizado por el actor y humorista Fausto Mata.

Actualmente, imparte terapias a domicilio y tiene un proyecto denominado ‘Instituto Virtual de Desarrollo Psicológico (Insvidepdi)’, donde se imparten cursos y diplomados de Psicología.

“Hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan, y los que preguntan qué pasó. Yo he sido las tres”, reflexiona Cerda, decidido a seguir cumpliendo sus sueños.