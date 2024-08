Una fundación que a través de la palabra de Dios trabaja por la mujer

La Fundación Perla Reales, que comenzó con apenas siete u ocho personas, ha crecido hasta convertirse en una extensa comunidad femenina dedicada al bienestar integral. Esta organización no sólo se fundamenta en la palabra de Dios, sino que también se enfoca en la salud espiritual y el apoyo emocional, integrando diversos temas sociales.

El grupo está conformado por mujeres que trabajan en distintas áreas de la salud, como ginecología, estética, psicología y medicina general. Estas profesionales se reúnen virtualmente todos los jueves a las 8:00 de la noche para brindar apoyo a las mujeres que buscan ayuda.

La creadora de la entidad, Andry Medina, recuerda cómo surgió la idea: “La Fundación Perlas Reales nació a partir de una célula que se reunía para compartir la palabra de Dios. Un día, cuando las personas que normalmente dirigían el tema no llegaron, me tocó a mí hacerlo”. Aunque ella era algo tímida al enfrentar al público, no dudó en tomar la iniciativa y así comenzó esta misión.

En 2020, durante la pandemia de Covid-19, la fundación empezó a realizar sus encuentros mediante videoconferencias. “En ese momento, cuando todos estaban buscando consuelo y guía, realmente comenzamos a expandirnos, alcanzando a mujeres en Estados Unidos y gran parte de Europa. Llegamos a tener hasta 50,000 participantes en ese entonces, aunque ahora el grupo es más reducido, pero se ha mantenido firme”, explica Medina con una sonrisa.

¿Por qué de mujeres?

La decisión de centrar la fundación en mujeres surge del hecho de que en la iglesia a la que Medina pertenecía ya existía una comunidad que abordaba temas bíblicos y sociales desde la perspectiva de las necesidades femeninas. La pandemia reveló una necesidad de apoyo más allá de lo espiritual, incluyendo la salud mental. “El encierro afectó a muchas personas, y ahí fue cuando empezamos a canalizar la ayuda de psicólogos y otros profesionales”, comenta.

Se reúnen virtualmente y, una vez al mes lo hacen de manera presencial para abordar temas de interés y necesidad en la comunidad. “Actualmente estamos trabajando en el tema de las emociones, ayudando a las mujeres a comprender que es normal pasar por procesos difíciles y que Dios está con ellas”, dice Medina.

Elisabeth, Andry y Denisse dicen que usan la técnica japonesa ‘Kintsugi’ para mostrarle a la mujer que puede ser reparada.

Elisabeth Quezada, otra miembro de la Fundación, destaca que, aunque no todas las participantes son constantes, la comunidad ofrece un espacio inclusivo para personas que quizás no conocen la palabra de Dios. “Algunas personas que se unen no tienen conocimiento previo sobre Él, pero se sienten identificadas con los temas y testimonios que compartimos”, explica Quezada.

Denisse Beltré también integra la entidad que ajusta sus reuniones al horario de las que están en otros países. La Fundación Perla Reales ya ha salido a otros países presencialmente. La primera vez fue en 2022 y este año volvieron.

Entre los testimonios más conmovedores está el de una participante en Estados Unidos que, a pesar de trabajar como conserje en un centro educativo y tener horarios difíciles, se esfuerza por participar en las conferencias mientras realiza su trabajo. “Ella se colocó sus audífonos y participó desde el baño para no perderse la palabra, lo cual es una prueba del impacto positivo de nuestra comunidad”, narra Medina. Para financiar sus actividades y eventos, la fundación organiza actividades para recaudar fondos y proporcionar a las participantes una experiencia enriquecedora. Los interesados en unirse al grupo pueden seguirlos en redes sociales bajo el nombre ‘Perlas Reales’ y enviar un mensaje para ser añadidos al grupo de WhatsApp, donde recibirán el enlace semanal para las conferencias.

En octubre, la Fundación celebrará su aniversario con un retiro espiritual en Bonao, como una forma de conmemorar el impacto logrado y reforzar los lazos dentro de la comunidad.

La Fundación Perla Reales continúa creciendo y adaptándose para satisfacer las necesidades de las mujeres, ofreciendo un espacio de apoyo integral que combina la fe con el bienestar emocional y profesional.