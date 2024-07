Digresiones

Tal vez el calor me tenga un poco desquiciada y la amenaza de un huracán me ha descolocado, pero el anuncio con bombos y platillos de un parque infantil en la plaza de la cultura, como un gran logro del Ministerio de Cultura, me sorprendió.

Si mal no recuerdo, muy cerca se encuentra un parque, el antiguo zoológico, en donde los juegos infantiles tienen su lugar perfecto. Pero… ¿en la Plaza de la Cultura? Un lugar emblemático, dedicado a la educación e ilustración de nuestro pueblo, no creo y me perdonan los entendidos, que sea lugar para juegos infantiles.

A menos que sea para que los mayores puedan entrar sin inconvenientes a contemplar los museos y la pinacoteca, mal llamada museo, de arte contemporáneo.

Cada día la lucha por la cultura se vuelve más ardua en nuestro país.

Las librerías están desapareciendo a marchas forzadas, eso no le interesa al ministerio, la propagación de la cultura nuestra y universal parece que tampoco.

En un mundo sumergido en una crisis, es importante que las nuevas generaciones se ilustren y no es a través del internet que lo pueden hacer. Para conocer el mundo que nos rodea y la realidad de nuestro país tienen que estudiarlo y verlo en los lugares que con mucho esfuerzo y recursos propios se levantaron con ese propósito.

En nuestro medio se está dando el curioso fenómeno de que los grandes centros comerciales y algunos pequeños, también, están presentando obras de teatro, en pequeños recintos, habilitados con ese propósito.

¿Por qué no se construye un teatro al aire libre, donde por un precio módico se puedan ver las obras que nuestros actores, dedicados a este milenario oficio, puedan presentar, para la educación y entretenimiento de las clases menos pudientes?

Esto complementaria perfectamente el propósito visionario de un presidente que, aunque ciego, tuvo mucho mejor visión del futuro.