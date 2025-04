¿Dónde está el medallista olímpico Zacarías Bonnat?

“Contará la leyenda que se fue y no volvió. Decidió apartarse, guardar silencio y dejar que la verdad salga a la luz con la voluntad de Dios”.

A finales de 2022, Zacarías Bonnat fue suspendido por cuatro años por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Al dominicano se le detectó una sustancia conocida como SARMs-RAD 140, utilizada para mejorar el rendimiento. Solo había transcurrido un año y cinco meses desde que el pesista conquistó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en el verano de 2021 debido a la pandemia del COVID-19.

A mediados de 2023, presentó una apelación ante la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), la cual falló a favor de la WADA, ya que Bonnat no pudo aportar pruebas que demostraran que no había consumido ningún medicamento o suplemento alterado.

Desde entonces, se mantuvo aislado hasta hoy, cuando decidió contar su versión de los hechos.

“Mis abogados me recomendaron alejarme del ruido durante este tiempo. La verdad es que ese resultado me afectó más de lo que imaginaba, ya que nunca he ingerido ningún medicamento o sustancia que altere mis resultados. Todos mis logros previos a 2022 corroboran lo que te estoy diciendo”, sostuvo Bonnat en una entrevista exclusiva con el Listín Diario.

Problemas de salud

Explicó que, debido a la suspensión y al distanciamiento del deporte y la selección nacional, requirió asistencia psicológica para sobrellevar la situación.

Zacarías, oriundo de Bayaguana, no es solo un atleta que ganó una medalla en unos Juegos Olímpicos, también fue el primer y único medallista dominicano en conseguir una presea de plata en halterofilia en un torneo de esa magnitud. Días después, Crismery Santana también subió al podio olímpico, pero con una medalla de bronce.

No obstante, cinco meses antes del resultado positivo (julio de 2022), Zacarías ocupaba el cuarto lugar en el ranking mundial en la categoría de 81 kilogramos, siendo el único hispanohablante dentro del top 5.

“Yo no necesitaba ingerir nada. Me preparaba cada día mejor; nunca pasó por mi mente hacer trampa ni nada por el estilo. A veces pienso que pudo haber sido contaminación o algún cambio en la fabricación de los suplementos que consumía de manera habitual”, agregó Bonnat, quien agradeció el respaldo de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, así como de Felipe Vicini, quien, según él, no lo dejó solo durante este proceso. Bonnat podrá volver a la plataforma en diciembre del próximo año, aunque se perderá los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, un evento crucial para la historia del deporte nacional.

A finales de 2024, formó parte de un reality show llamado Exatlón Estados Unidos, un programa en el que atletas de alto rendimiento compiten en circuitos y desafíos exigentes. Aseguró que “se siente muy bien en esta nueva etapa, ya que siempre soñó con verse en la pantalla chica”.

¿Qué dice el presidente?

El presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, William Ozuna, expresó lo difícil que ha sido afrontar este ciclo olímpico sin su mejor atleta en el equipo.

Aseguró que, de no haber sido suspendido, Bonnat habría conseguido al menos una medalla en los Juegos Olímpicos de París.

“Fue muy doloroso y sigue siéndolo. Zacarías ha sido un atleta muy disciplinado y de gran comportamiento. Llevo más de 30 años en el movimiento olímpico y nada ha sido más difícil que esto. Es como si el pabellón de la federación tuviera quince pisos y me hubiera caído encima”, manifestó Ozuna en una conversación exclusiva con este diario.

No solo Bonnat resultó afectado por esta situación. La federación fue multada con cinco mil dólares por el uso de esteroides y, además, debió asumir el costo de la prueba que dio positivo, la cual ascendió a 7,500 dólares.

Se les otorgó un plazo de dos años y cinco meses para saldar la deuda, pero aún no han completado el pago. Actualmente, deben seis mil dólares, una cantidad que debe ser saldada, a más tardar, el 30 de abril.

Si el monto no es pagado a tiempo, la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas también será suspendida.

¿De qué vive?

Al igual que muchos atletas, Zacarías es militar y posee el rango de cabo en las Fuerzas Armadas. Además, recibe un salario del Programa de Apoyo a los Atletas Nuevos Valores e Inmortales (PARNI), otorgado por el Ministerio de Deportes.

Sin embargo, en la actual gestión, tras una revisión de los ingresos de los deportistas de alto rendimiento, se ha contemplado la posibilidad de eliminar la retribución mensual que recibe Bonnat a través de este programa.