Una justa loa

Hay en los medios personal dedicado a dirigir cada sección del periódico. Estos admirados y dedicados personajes reciben el nombre de editores.

Cada uno dedicado a una sección determinada del diario. Mi columna se inserta en la sección La Vida que dirige desde hace largo tiempo una periodista dedicada, ilustrada y cuidadosa de velar para que cualquier desliz en el idioma sea corregido en los artículos de su sección. Son profesionales a los que poco se menciona, pero llevan a cuestas la responsabilidad del éxito del diario en cuestión.

Para mi fortuna la editora de La Vida es una profesional a carta cabal. Con exquisito cuidado inserta cada artículo, después de revisarlo minuciosamente.

Atiende cualquier reclamo con delicadeza y consagración. A veces yo refunfuño por no encontrar mi artículo y al reclamarle me hace la aclaración de forma clara y educada. De tal manera que me siento abochornada por haber expresado mi queja.

A lo largo de los años que llevo escribiendo en los diarios nacionales he tenido la fortuna de contar con maestros en el oficio que no solo me guiaron, sino que me entusiasmaron para que siguiera con mis columnas. Una de ellas fue la inolvidable María Ugarte, en el suplemento literario del Caribe, el cual desapareció, pero nunca ha sido igualado. Más adelante conté con la entusiasta dirección de don Rafael Herrera, quien no dudó en publicar, durante los setenta y dos días que duro el viaje de don Cristóbal Colon, las peripecias y la descripción de la Europa de entonces, que escribimos para enfatizar la importancia de esa épica travesía por el mar tenebroso. Con ese mismo entusiasmo me alentó para publicar una columna en el diario.

Más adelante tuve la fortuna de que nombraran a Marta Quéliz como editora de la sección en donde público. Desde entonces he cultivado una sincera amistad con esta agradable y cultivada periodista, la que le hace honor a su profesión. A veces refunfuño, pero ella me hace caer en cuenta de mi error y todo se arregla de la mejor manera. Este artículo va dedicado a ella, a su profesionalismo y consagración y a la forma tan elegante y atractiva con que le da forma a su leída sección.

Le auguro muchos años de éxitos muy merecidos, a la vez que espero seguir colaborando con esa maestra en el oficio.