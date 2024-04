La importancia de agradecer

Que alguien reconozca tu trabajo, que sepa el esfuerzo que hay detrás de cada letra, que valore la entrega con que día a día desempeñas tu papel de periodista, y que por si fuera poco, premie tus historias por encima de muchas otras que también se cuentan con dignidad y profesionalismo, de verdad que no tiene precio. Eso es lo que han hecho los organizadores de la sexta versión del premio ‘Vive Sano’, comandados por la periodista Elizabeth Gutiérrez. No hay palabras para agradecer a quienes entendieron que cada entrega de ‘Historias de La Vida’ ha valido la pena para transformar vida, para la superación de alguien y hasta para la sanación de otros. Con esta distinción, se evidenció que vale la pena continuar haciendo un periodismo social y humano como el que hace LISTÍN DIARIO, siempre respetando y atendiendo el interés de sus lectores.

Una gala sin desperdicio

Como si fuera en una ciudad fabulosa, se desarrolló la celebración de la sexta versión de la premiación. No faltó un detalle. Todo estaba en su justo lugar. Unos anfitriones dispuestos a que todo quedara de punta en blanco estuvieron atentos a sus invitados. Cada ganador se distinguió en la categoría correspondiente sin necesidad de protagonismo. La alegría y el agradecimiento desbordaron el escenario del salón Anacaona, del hotel Jaragua, donde un exquisito grupo de personas se dio cita para presenciar una gala sin desperdicio.

Una gala sin desperdicio

Fueron muchos los agraciados con el premio ‘Vive Sano 2024’, pero sin duda alguna, fue Elizabeth Gutiérrez la gran ganadora de la noche. Detrás de esta gran celebración se vio que hay un fuerte y arduo trabajo. Ella, junto a un gran equipo de profesionales se entrega en cuerpo y alma para lograr unos resultados de excelencia. Desde el inicio hasta el final, la organización se convirtió en la protagonista de la noche. Emociones encontradas y gestos de agradecimientos rebozaron la celebración de alegría y entusiasmo, y la anfitriona no pudo ocultar su satisfacción por haber logrado una vez más que el Premio Vive Sano continúe fortaleciéndose cada año al punto de hoy ostentar prestigio y respeto en la sociedad dominicana y en la internacional.

Honrar honra

En lo que a mi persona y al LISTÍN DIARIO respecta, estamos en gratitud con la premiación por hacernos sentir como en una ciudad fabulosa donde los reconocimientos son para estimular lo bien hecho, no para vanagloriarse de los éxitos. Donde el trabajo se hace bien para obtener buenos resultados, no para buscar lauros. Donde los compromisos se saldan con esfuerzo y dedicación, no para construirle monumentos al ego. Y en fin, donde se celebra la distinción de un premio obtenido, pero sin menospreciar el trabajo que hacen los demás.