Cuando estamos en “modo espera”

He hablado en muchas ocasiones de lo que significa estar emocionalmente en modo víctima. También de lo que significa estar en modo ataque. Y, cómo no, he hablado de lo que es estar en modo pánico. Hoy, Sábado Santo, quiero hablar de cuándo estamos en “modo espera”. Si desde el viernes santo nos hablan de espera, por qué nunca me enseñan lo qué es estar en modo espera. Siempre agradeceré a mi abuela Titina que me enseñó a guardar un respeto tan profundo al viernes y sábado santo que, aun estando en Navarrete, en la finca de mis abuelos, en mi lugar de sueño en esa época, no montaba caballo ni hablaba casi(créalo), ni discutía con mis primos, ni nada.

No eran creencias tontas ni medievales como escuché en la radio comentar hace unos días. Era respeto y devoción al Dios que murió por mí. Creo que lo que soy hoy, mi gratitud a Dios y mi servicio a la gente, se lo debo a aquellas primeras enseñanzas de mis padres y abuelas. Me enseñaron que Dios a veces hace silencio. Me enseñaron que a veces la vida te encierra, Dios se calla y todo se paraliza. Me enseñaron a sobrevivir los momentos de silencio de Dios, de inactividad, de incertidumbre y de improductividad.

Momentos donde todo se vuelve extraño para uno. Necesito que entiendas que estamos en tiempos extraños. No tienes que moverte de país para estar en un país extraño. Nuestro país se ha vuelto extraño.

El tema con Haití, los planes ocultos de los organismos internacionales, la forma en cómo se hace política hoy día, lo que gastan para ganar un puesto y lo qué reciben después que lo ganan es verdaderamente extraño. Es más, puedes estar en tu propio trabajo y sentirte que estás en uno extraño. Puedes estar en tu propio matrimonio y sentirte que estas en un lugar extraño. Puedes estar en tu propia casa y estar en tierra extraña. Estamos en un tiempo extraño, en un momento extraño, en unas condiciones extrañas.

Lo que está sucediendo al mundo es algo extraño. Las relaciones con los hijos son extrañas, las relaciones de parejas son extrañas, las leyes que quieren aprobar: el mes del orgullo gay es…Extraño. Estamos lidiando con problemas y situaciones extrañas, noticias extrañas. Y no solo es lo que está pasando globalmente, es lo que está pasando en tu propia vida. No sé si te has dado cuenta, pero el infierno ha atizado el fuego. Estamos siendo atacados en lugares donde no habíamos sido atacados antes. Por eso nos sentimos en tierra extraña. Todo está actuando extraño.

Nuestros amigos actúan extraños, nuestra pareja actúa extraño, el trabajo esta extraño. Las situaciones que están sucediendo en tu vida son extrañas y nunca has lidiado con cosas como estas ¿A quién tengo que llamar? ¿dónde tengo que ir? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo manejo esto? Entonces Dios se desaparece y no lo podemos ni escuchar ni ver. Peor que todo lo anterior, no lo podemos sentir. Dios se mete en una tumba.

La Roca se mete en una roca y la sellan con una roca. ¿Qué haces? Preocuparte no te sacará del problema. Angustiarte no lo hará. Llenarte de ansiedad tampoco lo hará. Hoy recuerdo aquellos días en que me enseñaron que Dios tiene el poder de actuar en cualquier ambiente, en el hospital, en el desempleo, en la soledad, en las ruinas, en el divorcio, en el abandono, en la injusticia, en la cárcel, no me importa el lugar extraño en que me toque estar. Lo único que sé es que mi corazón no cesará de creer y mi espíritu no se doblegará en ninguna circunstancia.

Dios se ha escondido. Lo único que puedo ver aquí es que en algunos momentos de la vida: Dios se esconde. Oh Dios. Tendría trabajo hoy, pero tú te has escondido. Tuviera a mi papa conmigo hoy… Si tú no te hubieras escondido

¿Sabes? Si Dios no se escondiera de vez en cuando, no necesitarías un predicador, ni un maestro. Realmente necesitas a alguien que te predique y te enseñe porque de vez en cuando en tu matrimonio Dios se esconde, en tu familia Dios se esconde, en tus finanzas se esconde, en tu salud se esconde, en tu trabajo se esconde, en tus circunstancias…Se esconde. Ésta es la realidad de la vida.

Quiero hablarle a gente en este día que se siente desorientada porque Dios se ha escondido. Dios nunca prometió darte todas las señales que entiendes necesitar mientras estás en una posición de espera. Oh, sé que me vas a entender el día de hoy. Muchos estamos en una posición de espera. Estamos en espera de algo que todavía no llega. Pregunta: ¿Cuántas veces has estado en modo espera? Cuando sé está en modo espera, es muy fácil entrar en modo pánico. ¿Estás en modo espera o en modo pánico?

Él nunca prometió darte las señales para que te sientas ok, todo está caminando, todo está en curso, todo va salir bien, todo va a terminar bien, esta es mi señal, esta es la prueba.

Quiero decirte que habrá tiempos en tu vida en los que Dios se esconderá a propósito y te hará buscar su rostro y tendrás que buscarlo. La Biblia aconseja: “busca al Señor mientras puedas encontrarlo” (Is 55, 6).

Ellos vinieron a donde pilatos y le dijeron: Queremos que la roca sea sellada con una roca. Queremos asegurarnos de que nadie robará su cuerpo, queremos asegurarnos de que no escapará.

Queremos la roca, que esconde la roca, sea sellada totalmente. Y la sellaron. No entendían que nadie puede poner un sello tan fuerte que Dios no lo rompa. Quiero hablar con alguien que siente que el sello que le han puesto nadie lo puede romper. Quiero hablar con alguien que su situación ha sido sellada con algo que siente que nada puede romperlo. Quiero hablar con alguien que siente que ha sido bloqueado en un matrimonio y no puede salir. Quiero hablar con alguien que se siente sellado en una pobreza que no puede salir. Quiero hablarle a alguien que se siente sellado en una situación con un hijo disfuncional que no responde, que no escucha.

Solo quiero que entiendas que Dios es capaz de hacer lo imposible aun en el silencio. Quiero decirte que tenemos un Dios que es capaz de hacer mucho más en su silencio que lo que tú y yo hacemos en nuestros gritos y en nuestro ruido.

No importa…

Deja que los demonios sellen la roca, deja que el infierno selle tus circunstancias, deja que tu jefe te despida, deja que piensen que te tienen sellada y cuando ellos crean que ya te cerraron la boca… La piedra sé moverá.

Y lo que estas viviendo ahora…. No es como tu historia terminará…

A pesar de lo que cada persona haya querido sembrar en tu interior de que ya llegaste al final, que ya se acabó. Porque muchas veces, cuando las personas no pueden curarte, cuando las personas no pueden arreglarte, ellos tienen la tendencia a desanimarte. Hoy estoy aquí para hacer lo que ellos no hacen: estoy aquí para animarte.

Tenemos un Dios que sabe cómo actuar, cuando todo lo demás falla, en cualquier lugar en cualquier momento en cualquier circunstancia en cualquier situación. No importa lo que te haya sellado y encerrado en desgracia. Tú puedes estar sellado ahora pero no será así como tu historia terminará. El domingo de Gloria está a punto de llegar también para ti, si como Jesús, te sabes mantener fiel bajo cualquier circunstancia. Dios, después de todo estar en “modo espera”, movió la piedra y Jesús salió de la tumba.