Esto es lo que debes saber si viajarás con tu mascota en Semana Santa

La Semana Santa ya está aquí y con ella los viajes para pasar un fin de semana fuera de casa. Los animales representan una parte esencial en la familia y si perteneces al grupo que los llevará de paseo, aquí te ofrecemos algunos consejos para su cuidado en esta Semana Santa.

Un aspecto a tomar en cuenta es la orientación previa sobre el lugar que será visitado e ir preparado dependiendo de lo largo que pueda ser el trayecto del viaje, para poder brindarles un espacio adecuado a sus necesidades.

La veterinaria Vilmari Vásquez explicó que si se realizan viajes con un tiempo de duración de más de dos horas, lo ideal es hacer paradas cada media o una hora, para darles comida, agua y puedan recrearse, para que no sea un recorrido estresante.

Otras recomendaciones son investigar con tiempo si los lugares a visitar aceptan la entrada de animales, consultar con veterinarios de confianza para llevar electrolitos que puedan prepararse si se presenta alguna deshidratación y tener un bolso con lo necesario para su cuidado (shampoo, alimentos y agua).

Los lugares más recurrentes para visitar en Semana Santa son las playas y balnearios; a estos lugares se pueden llevar perros y gatos, siempre y cuando se mantengan bajo vigilancia para que no se hagan daño.

Vásquez recomienda que cuando se visiten estos sitios los perritos sean llevados con pecheras, para no perderlos de vista; con agua suficiente para su hidratación y evitar las olas de calor; cargarlos si la arena o el pavimento están muy calientes, no exponerlos por tanto tiempo al sol y optar por darles sus propios alimentos, no los comúnmente las personas comen, para evitar alterar su flora gastrointestinal.

En el caso de los gatitos, requieren un mayor cuidado. La mayoría son más de estar en casa, pero otros han sido acostumbrados desde muy pequeños a salir. Si son llevados a la playa o a un balneario lo ideal es también contar con un botiquín de primeros auxilios, solución salina para limpiar cualquier herida, mucha agua y alguna crema cicatrizante, si es necesario.

Las mascotas y la exposición al sol

Cuando los animales son llevados a playas o balnearios es necesario tomar en cuenta la exposición al sol. Pueden sufrir quemaduras en sus almohadillas o patitas, en las orejas o en la cara, aunque el pelo los cubre del sol.

“No recomendamos la exposición extrema al sol, sino que los dejemos en la sombra, si los vamos a entrar en la playa, pues que no duren mucho tiempo”, recomendó la veterinaria Virmari.

Asimismo, indicó que no es necesario aplicarles protector solar, como en el caso de los humanos, porque el pelo los protege, más bien es necesario hidratar las almohadillas o narices de los animalitos con productos a base de coco antes o después de pasar un tiempo en la playa u otro lugar.

“Si observamos que nuestro animalito sufrió alguna quemadura, lo correcto es llevarlo al veterinario, pero si no tenemos el acceso rápido al veterinario, pues lo primero es desinfectar con solución salina, alguna solución a base de clorhexidina o que no sea muy erosiva para ellos. Limpiar con gasas o algodón y aplicar alguna crema cicatrizante hasta que los podamos llevar al veterinario, porque hay quemaduras importantes que pueden requerir el uso de antibióticos”, explicó.

¿Piscina, cloro y animales?

Los animales pueden ir a las piscinas, sin embargo, se debe tomar en cuenta que como son cloradas no pueden pasar tanto tiempo en ellas, no dejar que tomen esa agua y bañarlos bien al salir para que su piel no absorba algo tóxico.

“Si sabemos que nuestro animalito tiene alguna situación de salud, por favor, no lo expongamos a la piscina, que es agua cerrada, o sea, no fluye”, puntualizó la veterinaria.

Asimismo, si la mascota tiene una tendencia agresiva o está estresada, lo ideal es tener mucha precaución con las personas que se puedan acercar a ellos.