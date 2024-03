Debemos dejar relevo, no cortemos las alas

Cuando fungí como directora Nacional de Folklore (Dinafolk, mi objetivo principal fue empapar a los colaboradores de la institución de los conocimientos que yo poseía, para no ser imprescindible, que todo se pudiera resolver sin mi presencia. Cuando llegaba a la oficina, llamaba al personal para preguntarle al azar de dónde era tal máscara, su nombre o cualquier pregunta que me surgiera, además de darle participación y tomar en cuenta las observaciones que me hiciera.

Hoy me lo agradecen

Trabajando en periódicos hacía lo mismo, transmitir los pocos conocimientos que tenía. También en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pero muchas personas no soportaban que me manejara así. Sin embargo, hoy esas personas me recuerdan el hecho y lo agradecen.

Al César lo que es del...

Lo que no concibo es utilizar a esos seres humanos y no darles crédito ni un empujón para que los conocimientos que tienen los desarrollen y puedan volar con alas propias. Conozco algunos que tienen más capacidad que sus propios mentores y no les permiten crecer, porque se sienten que pueden hacerles daños, opacarlos o hacerles sombra.

Saber ser líder, no jefe

Considero que, en vez de hacerles daño, los elevan. Pues hoy me siento “elevada” por tantas personas que me dicen “Xiomarita, te acuerdas que fuiste tú que me recomendaste para un trabajo”, “Xiomarita, te acuerdas que me ponías a escribir conciliaciones bancarias para que yo aprendiera”; “Xiomarita, por ti fue que conocí Río Limpio cuando hiciste un taller de juegos infantiles tradicionales dominicanos”. “Xiomarita, me invitaste a pertenecer al equipo del programa Refrigerio que se transmitía por Radio Visión y luego por HIJB”...

¡No les corten las alas!

En pocas palabras, me gusta que la gente crezca, que se supere, ya que es una gran satisfacción escuchar esos elogios inesperados de gente agradecida por los logros adquiridos a través de una simple gestión desinteresada, Demos la oportunidad a aquellos que nunca han podido arrancar, porque les tienen las alas cortadas.