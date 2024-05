Farruko revela que produjo su nuevo álbum junto a Melymel

Farruko encontró en la rapera dominicana Melymel el sentimiento femenino que estaba buscando para su nuevo álbum "Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]", que consiste en letras de reflexión y positivismo.

Durante una entrevista con Maiky Backstage, el puertorriqueño reveló que "La mamá del rap" fue su coach vocal y formó parte de la producción para el disco que salió al mercado a principios de mayo, con y que cuenta con la colaboración de otros productores como Sharo Towers, Ghetto, K4G, J Cross, K LO K, Chris The Genius y IAmChino.

"Este álbum, yo lo coproduje con una mujer, con Melymel, con Melymel RD, con la maestra Mely. Casi todo el álbum la que tú escuchas por debajo, voces de mujeres y cosas, es Mely", contó Farruko.

El intérprete del "Incomprendido" señaló que Melymel lo contactó y le hizo saber que se estaba dedicando a la composición y producción de canciones. Detalló que aunque su prioridad era grabar con la urbana, finalmente aceptó tenerla como coproductora del disco. Además, la describió como "pieza clave en este álbum"

En ese sentido, afirmó que fue como trabajar con un "ejercito" que lo hicieron sacar otras facetas, mejorando sus técnicas.

"La misma Mely me decía: 'Farru, gracias porque tú que yo tengo este don y este talento y me cuesta mucho porque como estoy en la vaina de composición y producción los egos de los hombres chocan conmigo porque yo no me dejo, pero tengo mucho que aportar'", narró Farruko.

"Mely me escribe y me dice: 'Farru, estoy a las órdenes, estoy componiendo, produciendo también'. Y yo le dije: 'No, yo quiero grabar contigo', porque soy fan de ella", agregó.

"Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]" pertenece al proyecto ‘Transition’, que representa una nueva etapa del sello disquero Carbon Fiber Music, donde sus propietarios Franklin Martínez y Farruko han decidido redirigir hacia el camino de la fe sus próximos lanzamientos.