Velaron en funeraria de Santiago restos de los tres hermanos ultimados por su padrastro en EEUU

Desde la mañana de este sábado fueron expuestos los restos de los tres hermanos ultimados a tiros por su padrastro dentro de un vehículo en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Los cuerpos de Arianny Rodríguez, de 13 años; Carlos Rodríguez, de 9, y Chadal Rodríguez, de 11, fueron expuestos en la capilla Santiago II del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), en el sector de Pekín, en la ciudad de Santiago.

El velatorio fue realizado en intimidad familiar, donde solo participaron amigos y familiares de las víctimas.

En el cementerio municipal de la comunidad de Palo Amarillo se le ha dado el último adiós a los tres hermanos.

Pedro Antonio Arias, abuelo de una de las víctimas, expresó estar devastado ante la muerte de los niños, indicando que no solo murieron tres niños, sino tres familias.

“Estamos muy dolidos, demasiado dolidos (…), yo nunca pensé que en mi familia pasaría un caso tan grande como ese”, expresó Arias.

Además, mencionó que José Plasencia, el padrastro de los niños, era agresivo con ellos.

“Una vez ella me llamó (la madre) y me dijo que él era agresivo con los niños, él no era bueno, ese hombre era un demonio, era malo”, dijo.

Plasencia se quitó la vida luego de cometer el hecho el pasado miércoles 8 de mayo.

El día de la tragedia, Karina Rodríguez, madre de los menores, recibió la noticia por una llamada de la policía cuando se encontraba en el hospital con su otro hijo de cuatro años, quien estaba siendo tratado por una lesión no relacionada, y el padrastro se habría llevado a los niños supuestamente a cenar.

El hallazgo

Un oficial, que vigilaba la zona del parque Lucky Shoals, dijo que había visto un vehículo con las luces encendidas en el parque del condado de Atlanta y que había dado varias órdenes para que las personas en su interior salieran, pero al notar que no respondían procedió a acercarse al automotor.

El oficial se percató que las cuatro personas estaban sin vida en el interior del vehículo, por lo que pidió refuerzos a las unidades en el área.

Solicitud para repatriar cuerpos

Karina Rodríguez, madre de los niños, abrió una cuenta de Gofundme, solicitando apoyo económico para repatriar los restos de sus hijos a República Dominicana.

“Tengo el corazón destrozado. Soy Karina Rodríguez madre de Arianny Arias Rodríguez, Chadal Rodríguez y Carlos Michelle Rodríguez, soy madre soltera y tengo el corazón destrozado por la trágica pérdida de mis tres angelitos que partieron de este mundo”, estableció Rodríguez en la página de internet.

“Fui madre y padre para ellos para que nunca les faltara nada y me les arrebataron la vida a mis angelitos”, expresó.