La cultura tradicional o folklore no vende

Siempre he escrito que muchos centros educativos privados, principalmente los bilingües, celebran Halloween, el Día de San Patricio, pero son los que se esmeran también para celebrar el Mes de la Patria. La calidad de la educación de estos colegios es de primera y por eso es costosa la escolaridad, pero hay algo que me hace ruido y es que no invierten en especialistas que les impartan una charla sobre folklore y la identidad a los profesores y estudiantes.

El conocimiento necesario

Peinando algunos libros de Educación Artística me doy cuenta que sucede lo mismo. Hasta para colocar en un libro una güira o una tambora hay que tener el conocimiento y el sentido común, pero las editoras se enfocan más en la sintaxis y en libros o autores anteriores y se multiplican los errores.

Hablar de lo aprendido

¿Qué hacen muchos colegios? Que por el conocimiento que tenemos del folklore y por el trabajo realizado por más de 50 años nos invitan al acto de la Bandera o nos hacen un reconocimiento, cuando lo que aplicaría sería que nos contraten para una charla o un taller en el que los alumnos puedan aprender sobre el tema, y que por ello recibamos una remuneración, ya que es un estímulo porque estamos transmitiendo con pasión todo lo que hemos aprendido en el recorrer del tiempo.

Los estímulos son válidos

Otro caso es que algunos profesores les asignan a sus estudiantes (a nivel universitario también) que entrevisten a un personaje del folklore, imagínense si nos pasamos todo un año en eso. No sería más idóneo que, en vez de una entrevista con el personaje, se les asigne investigar por todos los medios sobre dicho personaje y luego el profesor lo invite al aula, lo conocen, le hacen preguntas, les puede hablar de sus inicios en el área, se toman fotos, se hacen dinámicas y al final se le entrega una contribución de parte de los estudiantes. ¿O es que la cultura tradicional no vende?