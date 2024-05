Escaso movimiento de pasajeros en estaciones de autobuses en vísperas de las elecciones

En víspera de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 19 de mayo, los choferes del transporte público interurbano expresaron su preocupación ante el escaso flujo de pasajeros en las paradas de autobuses.

En las paradas ubicadas en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, así como en la avenida Duarte con 27 de Febrero, no se observaron largas filas de pasajeros en busca de asientos como en otras ocasiones, y no fue necesario aumentar el número de guaguas porque no hubo gran demanda.

Las guaguas con destino a Moca, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Santiago, Azua, La Romana, La Altagracia, Pedernales, Bahoruco y Barahona no han tenido mucho flujo de pasajeros.

En la estación del norte los viajes solicitados por los pasajeros son Nagua y Cotuí con un precio de 400 y 300 pesos respectivamente.

"El flujo de pasajeros era lento, nada más, tú tienes que ver aquí, cómo y de qué manera está la unidad de la guagua. Mira, aquí nada más vinimos, estamos los choferes, los que trabajan en la parada, los policías y algunos pasajeros", indicó uno de los choferes a reporteros de este diario.

En las estaciones de Parador del Sur y la autopista Duarte, los conductores y cobradores han notado. "Estamos esperando que el flujo de personas aumente" a partir de la noche de este sábado, comentó uno de los choferes que viaja hacia los pueblos de la región del Cibao.

Dario Matheo, un chofer que trabaja en la ruta Santo Domingo-Nagua, expresó su inquietud: “Esperábamos un aumento en el número de pasajeros debido a las elecciones, pero hasta ahora, el movimiento es similar al de un día cualquiera. Si esto no cambia, nuestros ingresos se verán afectados”.

José Peralta, cobrador en la misma ruta, comparte la misma preocupación: “La tarde del sábado suele ser más activa antes de unas elecciones, pero este año parece diferente. No hemos visto el incremento de personas que pensábamos.”

“Si la gente no se fue hoy, olvídate que no irán mañana a votar”, expreso uno de los conductores de San Juan.