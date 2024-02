Este año es bisiesto, ¿naciste un 29 de febrero?

Al mes de febrero siempre le consideramos que tiene 28 días. Es el más corto del año. Pero en año bisiesto, que ocurre cada cuatro años, a febrero se le agrega un día: el 29. Es el caso de este 2024. De manera que, si naciste un 29 de febrero, celébralo en grande, que esto no sucede todos los años.

25 años de PuntaCana Village

PuntaCana Village cumple en este 2024 sus 25 años. Nació en 1999 con viviendas para sus empleados, o colaboradores como al presente muchos denominan a quienes trabajan en una empresa. Con los años fue ampliándose con residencias levantadas por personas que no trabajan con la empresa PuntaCana Resort, pero sí en la zona, o que las tienen como su casa de vacaciones. Y sigue creciendo con residencias de atractiva arquitectura.

No hay muro que oculte las fachadas

Una de las particularidades que tiene esta comunidad cerrada es que las fachadas de las casas están a la vista. No hay muros de cemento, ni de piedra que las oculte. En el entorno, en caso de haber muros estos son de arbustos. La exaltación de la naturaleza salta a la vista, con diversidad de jardines: sencillos u ornamentados.

¿Compras la leche de almendra?

Estaba acostumbrada a comprar una marca de bebida de almendra (la llamamos habitualmente “leche” de almendra) hasta que la cambié por Natur All. Nunca me había fijado en sus ingredientes hasta que un día, de esta marca, noté que entre un envase y otro había una diferencia de precio. Decidí entonces leer bien el envase: “Barista almond drink” dice la más costosa. “Just Almond” es la otra. A seguidas busqué los ingredientes. La primera tiene agregados calcio y varios tipos de vitamina. La segunda, no tiene ninguno. Tenlo en cuenta según requieras para tu mejor salud.

Falta de higiene de una cajera en farmacia

Me quedé de una pieza cuando en fila para pagar en una farmacia, vi cómo la cajera se untaba de saliva un dedo para abrir la funda donde echaría las medicinas de la clienta que me precedía. Cuando llegó mi turno y fue a hacer lo mismo no pude callarme: “No te lleves el dedo a la boca”. Inalterable me respondió: “No sé cómo quitarme esta costumbre”. Ahí le solté un sermón sobre la transmisión de enfermedades por la saliva, etcétera. Sea como fuere, la próxima vez iré a otra sucursal. Quedé asqueada por esa falta de higiene y ninguna supervisión, pues si sigue haciéndolo es que la encargada de la farmacia no la ha visto, o no le ha llamado la atención.

Se acerca el Día del Amor

La próxima semana es el día del Amor y la Amistad. ¿Qué regalar? Tal vez salir de la rutina y llevar a almorzar o a cenar a la persona que quieres halagar. Es una muy agradable opción.