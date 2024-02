El hogar no debe convertirse en otra escuela

No recuerdo que mis padres me ayudaron a realizar las tareas que me asignaban. Lo único que mi madre hacía era prepararme mi desayuno a las 5:00 de la mañana, que consistía en un pan con huevos revueltos o cuando “la cosa” estaba mejor era con queso Don Pancho y para la merienda eran cuatro panes de agua con esos rellenos. Inmediatamente me iba a la esquina de la Peña Batlle con Summer Welles a esperar el autobús que nos pasaba a recoger a las 6:00. Regresábamos a las 3:00 de la tarde. Nunca ha estado en mi memoria que teníamos que hacer maquetas, ir a buscar periódicos por el vecindario o que mamá tuviera que dejar de ganarse los chelitos para acompañarnos a las tareas. Mis padres no fueron bachilleres, pero tenían una sabiduría envidiable, nos compraban los libros y otros materiales, no había excusa para no estudiar.

Entonces ahora los padres tienen que sentarse con los muchachos para “ayudarle” en las tareas, luego de llegar a la casa cansados. ¡Ah! Y es de un día para otro hacer maquetas, comprar los materiales, etc. ¿Consideran que es justo?

¿No existe otro mecanismo para aprender, van a ser arquitectos, ingenieros o diseñadores? ¿Por qué no le dictan 20 palabras de difícil ortografía, o un ensayo de su experiencia familiar en Semana Santa? Esta situación la estoy viviendo en el vecindario, es un abuso, porque ahora los estudiantes están aprendiendo menos, no se ven los resultados. Escribo en sentido general, no son todos los centros educativos que lo aplican.

Por mí deberán eliminar los “Cuadro de Honor”, porque qué hace un estudiante en cuadro de honor que para lo único que sirve ese “cuadro” es para solicitar becas y aparte de eso es por “cuña”. Y que consté, mis tres hijas estuvieron en esos “cuadros” y nunca les hice caso, porque todos deberían tener buenas notas, ya que no hacen oficios en sus casas. Además, la inteligencia emocional es más importante, existen otros recursos que despiertan en esos muchachos el deseo de aprender. Quienes deben de hacer las maquetas son los estudiantes, con la supervisión de los profesores, no los padres. El hogar no debe de convertirse en otra escuela.