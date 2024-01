La historia de éxito detrás del fundador de Jardines del Recuerdo

“Tuve muchísimos fracasos, muchas malas experiencias, pero poco a poco fui arreglándolo, los problemas vienen a montón, pero cuando comienzas a tener un pequeño éxito, los éxitos comienzan a venir”, narra Germán Blanco Romero, fundador del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, cual pincelada de su libro ‘Nada ni nadie podrá detener tu éxito’.

Con el deseo de dejarles a sus hijos una herencia “moral y espiritual”, Blanco cuenta su historia en un papel que a casi dos meses de su publicación, ha sido best seller en países como Canadá y México y en camino a conquistar Estados Unidos.

“Me puse a escribir el libro en la pandemia y cuando lo terminé, vino Jimmy (su hijo) y me dijo que lo publicáramos, pero había cosas muy íntimas, verdades mías, y me dijo, ‘pues eso es lo que lo hace valioso’, y acepté”, expresa el empresario y escritor.

Sus inicios y sus logros

Este fundador de historia, quien se considera a sí mismo, una persona que emprendió una vida de superación contra muchos obstáculos, carencias, limitantes y circunstancias adversas, pero que con persistencia y terquedad, fue teniendo éxito. Incursionó en el mundo laboral siendo menor de edad, como cajero del bar de un aeropuerto.

Su primer proyecto fue en el mundo de las ventas, donde comenzó como administrador de una editorial. “Ahí me fue muy bien, me llevaron a Venezuela, y allí emprendí mi primera empresa, fue la primera que habló de tecnología y sistemas en Venezuela, pero fracasé porque no era especialista en eso, de ahí salteé a una empresa de servicio como gerente de venta”, explica el fundador del camposanto.

Más adelante, continuó en el mundo de las ventas, donde construyó su carrera y empezó el trabajo por su propia cuenta, siendo este el inicio de su gran proyecto Jardines del Recuerdo.

“Calculo que he vendido más de un millón de tumbas. Un récord Guinness en el mundo ya con más de 500.000 personas enterradas y más de 40.000 agentes de ventas”. Lo que comenzó como un proyecto para dispensarles a las familias un espacio seguro para visitar a sus seres queridos que ya no están, se convirtió en toda una referencia. “En este momento tenemos dos capillas en funcionamiento y si las cosas marchan como lo tenemos planificado, al final de este año tendremos cuatro”, concluye.

Su historia

A pesar de que sus padres murieron cuando él era un niño, en su tierra de origen Venezuela, aunque nació en Colombia, enfrentó muchas vicisitudes y lo expresa de esta manera: “El hambre y la necesidad son un motivador muy grande”. Estas vivencias lo hicieron darse cuenta de que para alcanzar el éxito que anhelaba, había sólo dos opciones: “Vamos por el buen camino o por el mal camino”. Él eligió el del trabajo duro.

Relata que hace ocho años llegó a República Dominicana como un milagro en su vida, describiendo al país como un lugar lleno de libertad y de oportunidades. “Lo adoro, lo quiero muchísimo”.

“Salir de Venezuela fue quebrar mi corazón en cien pedazos, para mí era el mejor país del mundo (…) Pero veo a República Dominicana muy parecida o quiero verla muy parecida, y Santiago es una ciudad que tiene la aspiración de ser la ciudad modelo, y creo que ya está siendo la ciudad modelo”, expresa el empresario.