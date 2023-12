¿Trabajar para el inglés?

Hace como año y medio me escribieron de un programa radial para que hablara sobre los remedios caseros y le dije que con mucho gusto, le envié la tarifa y me contestó ¿Y por eso usted cobra? La dejé “en visto”. Hace tiempo ya me habían invitado y le pregunté si me iban a pagar el taxi ida y vuelta y me informaron, aunque me lo desembolsaron, que eso no se estilaba, que lo que hacían era anunciar lo que yo quisiera en el programa. Me sentí tan mal, porque lo que costaba el servicio de taxi era ínfimo en comparación con el aporte que iba a realizar en el programa.

Hace un par de meses saliendo de un restaurant un periodista me saludó y de paso me dijo ¿es verdad que tú le cobraste a fulanita para participar en su programa de radio? Con decirles que eso se ha “regado” como pólvora, porque como lo que hago es proyectar la cultura tradicional y popular no debo cobrar.

En otra ocasión, un colega me llama para invitarme a un programa de televisión para conversar sobre las costumbres y tradiciones de Semana Santa y le pregunté si venían a buscarme a mi hogar y me contestó incómodo ¡deja esa vaina!

No son una ni dos veces que me llaman estudiantes que están preparando sus tesis para hacerme preguntas de los temas contentivos y en el presupuesto de la tesis no incluyen las consultas a especialistas.

Una madre quiso que le ayudara a su hijo sobre un tema carnavalesco y le dije que yo le buscaba los libros, lo orientaba, pero no le iba a hacer el trabajo, que cobraba por el mismo y la respuesta fue que en ese caso lo buscaría en Google.

Señores, tengo 55 años trabajando la cultura, haciendo curaduría, aportando, dejando material escrito de investigaciones para la posteridad, pero no puedo seguir trabajando para darle contenido a otras personas que cobran publicidad, que viven de eso, pero cuando se trata de remunerar a un especialista no aprecian el trabajo. Un médico, ingeniero o abogado no atienden de gratis, ¿por qué a los pocos que trabajamos el folklore con pasión no nos quieren remunerar?

Tengo años en estos menesteres, y no me interesa “sonar”, entiendo que otras personas quieran asistir con el fin de promocionarse o promocionar algo, en mi caso me buscan porque mi trabajo habla solo. Dejemos de querer darle migajas a los verdaderos actores del folklore y de sacarle beneficios a las personas sin pensar que los otros también merecen que se les pague sus honorarios. Mis años de experiencia cuestan, “no voy a trabajar para el inglés”.