María del Carmen Hernández: “Con la muerte de mi hijo lloré hasta quedar seca y sólo un quejido me salía del alma”

Cuando se le solicitó a María del Carmen Hernández que le contara su historia a LISTÍN DIARIO, de inmediato aceptó. Lo que no se logró fue que cediera la entrevista cara a cara. Se respetó su decisión. Está claro que hablar de la dolorosa historia que le ha tocado vivir, todavía mueve sus fibras más sensibles.

“Claro, puedo contar mi historia, pero ¿podrías mandarme las preguntas?”. Esa fue su condición y se le complació. Se tomó unos días para responder y compartir con este medio, fotografías familiares que atesora y guarda con recelo.

Leer sus respuestas parte el alma. Un evento triste supera el otro. Eso sí, la muerte de José Carlos, su hijo primogénito, no tiene comparación. “Fue el golpe que me tumbó y caí en lo más profundo, lloré hasta quedar seca y sólo un quejido me salía del alma. Es un dolor con el que he aprendido a vivir. Perdí la ilusión, la alegría, nada para mí tenía sentido, es lo más doloroso que un ser humano puede experimentar. Mi hijo ya no está conmigo, sabía que continuaba con vida porque respiraba y mi corazón latía”. Esta descripción del dolor que siente una madre a la que le arrebataron a su vástago, encoge el corazón.

Es oportuno recordar que su hijo, un músico del género rock, murió en septiembre del año 2012, cuando estando en una discoteca de la ciudad, fue atacado, en lo que se dice, confundido con otra persona. Lo cierto es que, el joven había venido de Argentina, donde residía, a pasar unas vacaciones con su familia y, el día que salió a una especie de despedida, porque ya iba de regreso, encontró la muerte.

“Me derrumbé con él”

María del Carmen no pierde la fe pese a las duras pruebas que la vida le ha puesto en el camino. “Uno propone y Dios dispone. Mi hijo mayor desde los tres años se inclinaba por la música, desde jovencito fue maduro, diferente y decidido en su accionar. En mis tiempos le llamaban rebelde, pero los nuevos tiempos me enseñaron que sólo fue enfocado y seguro en lo que quería. Se convirtió en un baterista con talento y conocimientos, se fue a Argentina donde no lo juzgaban por su pelo largo, ‘piercings’, y vestimenta negra”. La madre lo detalla resaltando su ocupación. “Allí impartía clases de música y grababa en estudio en su tiempo libre, fuera de los conciertos que ofrecía con su grupo de rock”.

Eso sí, nunca ha dejado de preguntarse que quién podría imaginar que, al venir a vacacionar con su familia, “un grupo de delincuentes, con gran resentimiento social, le arrebatarían la vida a dos semanas de volver a Argentina, en un concierto al que asistió a modo de despedida. Lo sacrificaron como a un mártir y yo me derrumbé con él”. Leer estas líneas deja al descubierto que aún no está preparada para hablar del tema sin llorar. Por eso prefirió responder a discreción.

La mujer que, además de a José Carlos, procreó a Cindy Marie, Lía Michelle y Laura Patricia, admite que ante lo ocurrido: “Me llevó tiempo sentir el deseo de escuchar música, vestir de color o encontrar algo que me entusiasmara, aunque demostraba que aún seguía de pie”. Su fortaleza puesta en el Señor, le permitió ir poniendo su vida en equilibrio porque sus tres hijas la necesitaban y un esposo la esperaba para ayudarla a levantar su espíritu y que pudiera continuar. Ni la dolorosa prueba de perder a su hijo ni la de haber quedado viuda por la muerte de su primer esposo, el merenguero Jochy Hernández y mucho menos las demás adversidades que ha encontrado en su camino le han impedido a esta respetada presentadora de televisión, orar y volver a orar para que el Señor la mantenga firme y tome el control de su vida.

Con Jochy Hernández, popular merenguero de la década de 1980 que falleció a causa de un tumor cerebral, María del Carmen Hernández compartió 10 años y engendró a José Carlos y Cindy Marie.Cortesía de la familia

Fue devastador enterarse de que a su esposo le quedaban dos meses de vida

Gracias a Dios que María del Carmen Hernández cuenta con una familia entregada, unida y solidaria. Sus padres, José Ramón Hernández y Elida María García, y sus hermanos han sido su sostén para poder lidiar con las vicisitudes que han marcado su vida. Ahora tiene a Marko, su nieto, hijo de Cindy Marie, a quien procreó con el inolvidable Jochy Hernández.

Eso sí, son tantas las tragedias que han tocado su corazón, que hay momentos en que sus emociones le pasan factura. “Tengo mis días en los que me saltan mis lágrimas con gran facilidad y, si el lugar o compañía me lo permiten, lloro, pero no me dejo caer, porque siempre habrá un motivo para sonreír y una razón para continuar y yo las tengo, las comparto y agradezco”. Lo afirma con determinación.

Sobre su relación con Jochy, dice: “Duramos sólo un año de amores. Nos casamos por la iglesia, muy seguros de lo que hacíamos aun siendo tan jóvenes. Nunca imaginamos lo que la vida nos tenía reservado”. Lo cuenta sin detenerse a ofrecer detalles de que la primera gran experiencia fue el accidente de los músicos de “El Amiguito”.

“Ese accidente lo marcó en lo más profundo. Perdió a cinco de sus músicos, a muchachos que subieron con él, se criaron juntos y alimentaron sueños que comenzaban a realizarse hasta aquel fatídico día”. La forma como describe lo ocurrido pone en evidencia que ella también fue marcada por esto.

Pero en ese momento, no todo fue tristeza para la joven pareja. “En medio del duelo me di cuenta que estaba embarazada, dos años buscando un bebé, y llegó como un bálsamo al dolor. Jochy decía que Dios se lo mandaba cuando más triste estaba”. Esta noticia lo impulsó a retomar con valentía el rumbo de su carrera, hasta internacionalizarse.

La salud de Jochy

Luego de esto, a Jochy le comenzaron unos fuertes dolores de cabeza que dieron como resultado un tumor cerebral. “Este diagnóstico me marcó para siempre. Recuerdo decirle a la doctora, luego de cuatro médicos visitados, ‘soy su esposa y necesito saber la verdad’, y me dijo, ‘no puedes llorar, pero no le quedan más de dos meses’. No podía asimilar porque se veía totalmente sano y en pleno auge de su carrera. Lo peor fue saber que no tenía cura, que no podían extirparlo completamente”. Tocar este tema sé que sensibiliza a mucha gente que vivió, aunque de lejos, la enfermedad del querido y respetado artista.

A pesar del diagnóstico, vivieron un proceso de cinco años. Aunque parecía mejorar, se sabía que era por poco tiempo. “Yo lo veía adelgazar, perder su hermosa cabellera, cambiar de temperamento y hasta actuar con intenciones de que lo dejara y no sufriera, lo que nunca pasó. Siempre me mantuve a su lado”. A la gente le consta.

“Dios me dio la fortaleza de sobrellevar la situación y vivir a su lado hasta el último suspiro. Con Jochy compartí 10 años de mi vida, enviudando con dos hijos, José Carlos y Cindy Marie”. Luego de aquel triste 30 de abril de 1994, María del Carmen, con apenas 28 años, entendió que debía trabajar con mayor ahínco y ser una madre dispuesta a darlo todo por sus hijos. “Fue muy duro, trabajaba sin hora, en teatro, en infomerciales, voz en off, maestrías de ceremonia y en todos los proyectos de Programarte, contando siempre con el apoyo de mis padres y mis hermanos”. Es agradecida.

Inicios en la TV

María del Carmen inició su carrera en la televisión cuando aún estaba en el colegio. “Comencé en el programa ‘Calientísimo del 9’, donde conocí a Julio César Matías (Pololo), Nuria Piera y María Cristina Camilo”. Allí también “conocí a mi primer gran amor”. Se refiere a Jochy, a quien se encontraba en los pasillos de Color Visión. “Yo llegaba temprano para prepararme para el programa y él salía de presentarse en el Show del Mediodía. Fue un regalo del destino”. Lo expresa con añoranza.

Con los años volvió a casarse y tuvo a Lía y a Laura. Luego se divorció. “Ahí estaba viuda, divorciada y con cuatro hijos, mi panorama era más complicado, pero nada me detuvo”. Luego conoció a un ser muy especial, “que hizo suyas mis preocupaciones”, y “hoy es un gran soporte para mis hijos y para mí”. Lo dice con regocijo la protagonista de esta historia de grandes pruebas, pero de inmensas bendiciones.