Detienen madre y padrastro por muerte de niña de dos años en Monte Cristi

La madre y el padrastro de la niña de dos años, que murió en Monte Cristi, fueron apresados esta tarde por agentes de la Policía Nacional, mientras que el Ministerio Público se mantiene investigando el hecho.

Una fuente policial dijo a periodistas de Listín Diario que, según un informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la menor sepultada en la comunidad El Pocito, Guayubin presentaba trauma torácico abdominal severo.

Según medios de la provincia de Monte Cristi, el fiscal titular, Grimaldi Oviedo, dio a conocer que someterán a la justicia a la madre de la menor, Lucianny Rodríguez, y al padrastro, Henry Sosa, a quienes les estarán conociendo medida de coerción próximamente.

Rodríguez y su pareja se encuentran detenidos en el Cuartel Policial del municipio de San Fernando de Monte Cristi.

Valentín Sosa, quien es pariente de Henry Sosa dijo a Listín Diario que nadie le hizo daño a la niña y que la misma se había caído de una escalera el pasado ocho de noviembre.

“La madre de esa niña nunca le puso la mano, ni ella ni nadie, porque la niña se cayó como se cae cualquier muchacho, que tropieza y se cae”, afirmó.

El día anterior de la muerte de la menor de dos años, falleció su hermana de apenas 6 meses en un centro médico de Santiago de los Caballeros por neumonía, por lo que ambas fueron sepultadas el pasado domingo por sus familiares y amigos. El hecho ha causado consternación en vecinos y pobladores de la zona.

Testimonio de la madre

Lucianny Rodríguez, madre de las niñas fallecidas había dicho a Listín Diario que su hija mayor “estaba pálida” por lo que la llevó al hospital de Guayubin; pero que luego de inyectarla y ponerle un suero a la infante presentó un decaimiento.

“Me le mandaron a dar Pedialyte (solución oral para hidratar la menor) y la niña lo que hizo fue que me vomito una cantidad de líquido que ya es para una persona grande, yo creo que para un médico medicar un niño tiene que mandarle hacer análisis para ver qué tiene la niña y no ponerle algo que ellos no saben lo que le está pasando a la niña en realidad” indicó la madre vía telefónica.

Actualmente se está a la espera de un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que determine la causa de la muerte de la menor de dos años.

En cuanto a la fallecida de seis meses, la madre dijo que venía presentando problemas de salud hace tres meses y que la llevó a varios centros de salud, entre ellos el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) y luego de varias complicaciones, mejoró y fue despachada a su hogar.

“La niña recayó con dificultad respiratoria, la llevo al hospital de niños donde duró 15 días ingresada, me diagnosticaron a la niña con laringomalacia, que eso es la vía respiratoria muy pequeña, la vio un otorrino y le puso medicamento; me dijo que si la niña seguía así tenía que operarla me la mandaron para la casa” dijo la madre quién siguió narrando que le dieron de alta un lunes y el jueves nueva vez se enfermó, por lo que la refirieron al Materno Infantil de Santiago donde falleció por neumonía.