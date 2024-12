Locutor Martín Alcántara, voz oficial de RTVD, gana un premio SOVAS

El locutor Martín Alcántara, reconocido como la voz oficial e institucional de Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4, se alzó como ganador en la categoría Outstanding Promo – TV Or Streaming – Best Spanish Voiceover de los mundialmente prestigiosos premios SOVAS (Society of Voice Arts and Sciences).

Alcántara obtuvo el premio por su destacado trabajo en el promocional de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, realizado para la televisión pública dominicana.

El evento, que tuvo lugar en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California, EE.UU, fue un espectáculo de celebración y unidad que resonó a nivel internacional.

La impecable interpretación de Alcántara, cargada de emoción y precisión, logró captar la esencia del momento, conectando con millones de televidentes y destacándose entre una competencia de alto nivel, 117 categorías premiadas para participantes de todo el mundo en idiomas inglés, portugués, africano, árabe, mandarín, japonés y español.

Martín Alcántara expresó su gratitud tras recibir el premio: "Es un honor representar a RTVD y a mi país en un escenario global, este reconocimiento no solo es un logro personal, sino un reflejo del esfuerzo y el compromiso de todo el equipo detrás de este proyecto, estoy profundamente agradecido por la oportunidad de ser parte de un evento tan significativo para nuestro país".

En esta ocasión, Alcántara fue nominado en tres categorías: Mejor Voice Over para promos de TV, compitiendo con “Cierre Panamericanos 2023” de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Mejor Voice Over Corporate Narration Demo y en Mejor Voice Over PSA, campañas temáticas sin fines de lucro, en esta categoría el destacado locutor dominicano estuvo nominado con el trabajo “Grito Capotillo”, también realizado para RTVD. El destacado locutor compitió en este renglón con destacadas figuras internacionales como Leto Dugatkin (ESPN Serie A 2024-25 y Max Fangoritmo) Bibiana Oviedo (E! “Live From E! Oscars”), Producer NBC Universal y Bengie Rivera (Peacock “Those About To Die”).

El premio SOVAS, considerado el "Óscar" de la industria de la locución y el doblaje, reconoce la excelencia en el uso de la voz en diversos medios.

Este logro refuerza el liderazgo de Martín Alcántara en su campo y pone en alto el talento dominicano en el panorama internacional, con más de 30 años de carrera, ha sido un referente en la locución dominicana, tras haber laborado en importantes medios como Radio Universal, Power 103.7 FM, CDN, y actualmente en RTVD, canal 4, donde ha consolidado su papel como la voz oficial del canal.

Iván Ruiz, director general de RTVD, felicitó a Martín Alcántara por este merecido reconocimiento, reafirmando su compromiso de seguir apoyando el talento local y llevando a la audiencia lo mejor de la narración y producción audiovisual.