"Los sueños se hacen realidad", la historia de la dominicana que maquilla en Miss Universo

"Todo lo que tú sueñas y piensas lo puedes atraer a tu vida, yo cuando quiero algo me enfoco, no pierdo mi mirada de eso hasta que lo logro", cuenta Liliana Rodríguez, una de las dos dominicanas que pertenecen al equipo de Muba Cosmetics, los encargados del estilismo y maquillaje de las 86 candidatas a Miss Universo 2023.

Ella es nativa del distrito municipal La Otra Banda en Higüey, provincia La Altagracia. En República Dominicana era estudiante de Medicina en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

“Yo quería ser médico cardióloga, mi papá es médico, mi mamá es farmacéutica y yo quería seguir la tradición familiar”, dijo la joven, quien a los 19 años se casó y emigró a Nueva York.

“Luego allá por el tema del inglés, entro a la universidad, pero a estudiar inglés, duré 3 meses estudiando, y luego estudio enfermería. Pero yo me hice mamá muy joven y tuve que dejar mis estudios para ser una mamá presente”, explica.

En sus momentos de tristeza y depresión encontró en el maquillaje un escape y una forma de aportar económicamente a su familia.

“El mundo de la belleza desde pequeña siempre me ha atraído, el maquillaje yo lo veía como un pasatiempo, yo pasaba momentos muy difíciles lejos de mi familia, porque mi esposo es militar y se iba por mucho tiempo a trabajar y yo me quedaba sola en casa. Yo quería ser una ´makeup blogger´”, asegura.

Sin embargo, no fue hasta tomar su primera clase de automaquillaje cuando se convenció de que esa podría ser su profesión. “Mi primera clase de automaquillaje la tomé en República Dominicana con Massiel Nina, ella me dijo mira, tú tienes talento por qué no lo estudias y lo haces tu profesión, sus palabras llegaron muy profundo en mi interior”, cuenta Liliana, quien en ese momento atravesaba una fuerte depresión.

“Yo empecé a estudiar porque quería salir de ese mundo oscuro donde yo estaba, estaba pasando por mucha depresión, estaba muy triste, imagínate, no es fácil irte a los Estados Unidos y no tener a tu familia cerca, yo que soy tan apegada a mi familia, me pegó muy duro”.

El maquillaje implicó una transformación en su vida, “yo le encontré sentido y color a mi vida”.

Así se inició su recorrido trabajando en el maquillaje de desfiles y de pasarelas, llegando al New York Fashion Week en 2017.

“Yo aun así era una niña muy insegura, con muchos miedos, y quizás me rodeaba de las personas inadecuadas, porque tú sabes que esta industria es muy bonita, pero al mismo tiempo es una industria muy gris donde hay mucha competencia”.

Llegado el 2020 sufrió los embates de la pandemia, ya que el maquillaje no era una necesidad básica y por varios meses estuvo sin trabajo. Hasta que decidió inscribirse en la Master Class con Andrés Felipe Cabrera, un colombiano que es CEO de la marca Muba Cosmetics, patrocinadores oficiales del maquillaje de Mis Universo. En un grupo de casi 50 personas, de las cuales solo 5 lograron un espacio en el certamen universal.

“Ahí es donde yo quedo seleccionada para trabajar en el Miss Universo, ese momento marca un antes y un después en mi carrera, ahí es donde yo me convierto en Liliana, la maquilladora dominicana que tiene éxito en el exterior. Imagínate trabajar en Miss Universo en el backstage, es el sueño de cada maquillador y que yo esté ahí es un sueño hecho realidad”.

Asegura que nunca se vio trabajando en maquillaje en el certamen, sino concursando, pero que Dios tiene claro el propósito de cada quien.

“Yo siento que te pasan situaciones en tu vida, donde Dios te va conectando con tu propósito de vida, uno en lo humano no lo entiende, pero en lo espiritual de que tú dices, yo nací para esto y si Dios me tiene aquí es por una razón”.

PLATAFORMAS

Liliana ha trabajado para Telemundo, Univisión, Premios Juventud, Mexicana Universal, Colombia Moda y otras plataformas.

A los dominicanos les envía un mensaje: “Los sueños sí se hacen realidad, de que, con amor, perseverancia y tú enfocándote en tú sueños puedes hacerlos realidad”.

FAMILIA

Pero en la vida de Liliana sus prioridades están muy claras, y su familia ocupa el primer lugar, por ello trabajaba medio tiempo para cuidar sus tres hijos de 12, 11 y 10 años.

“Mientras yo estoy en Miss Universo mi esposo cambia su horario para apoyarme con mis hijos, y mi prima. Mis hijos ya son grandes y se disfrutan ver a su mamá brillar”.

ESPIRITUAL

Liliana es cristiana pentecostal y se congrega, antes del certamen se aísla, está en oración, en retiro, preparándose de forma espiritual para este reto.

“Cada vez que yo voy a tomar un trabajo bien fuerte, que demanda de varios días, donde voy a rodearme de mucha gente de diferentes religiones, personas y culturas, yo me preparo de forma espiritual, porque yo sé que es muy importante estar cubierto por la sangre de Cristo y poner a Dios primero en nuestros trabajos".

Liliana forma parte del equipo de 42 estilistas y maquilladores responsables de la estética de las candidatas a Miss Universo 2023, es una de las 2 dominicanas en esa área.