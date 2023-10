Adictos al terror: la extraña atracción por el miedo

“El miedo puede mantenerte prisionero”. La cita pertenece a “Shawshank Redemption”, de Stephen King, el considerado por muchos (valga la redundancia) Rey del Terror. Y es que, efectivamente, somos presos de aquello que nos hace temer… Aunque, a veces, en otros sentidos diferentes al de la cita literaria.

Porque el miedo nos gusta. Al menos, cuando lo consumimos en forma de arte y ocio: libros, películas y series, videojuegos… E incluso a la hora de vestirnos: desde Primark hasta Lefties, pasando por Shein y por varias de las tiendas de Inditex, los éxitos del terror adoran camisetas, sudaderas y complementos en la temporada de otoño.

Y es que, en plena “Spooky Season” (época alrededor de Halloween), siempre hay un repunte del género de terror, aunque, en realidad, últimamente su popularidad perdura el resto del año.

PASARLO DE MIEDO

2023 no ha sido una excepción en cuanto a estrenos aterradores: “Scream VI”, “Saw X” o “The Nun II” (que llega a HBO Max justo para Halloween) o “The Last Voyage of the Demeter” (inspirada en un pasaje de “Drácula”, pero cuyo mal resultado en la taquilla estadounidense ha hecho que se retrase su estreno en algunos países), son algunos ejemplos.

Algunos de esos títulos son secuelas de sagas con ya bastante recorrido. Y es que la nostalgia, mezclada con el miedo, parece ser la nota. No por nada, y a pesar de la mala recepción crítica, “The Exorcist: Believer” lidera la taquilla con su continuación del clásico “El Exorcista”.

En cuanto a las series, el éxito que en los últimos años han cosechado “Stranger Things”, “The Walking Dead”, “The Haunting of Hill House” o “American Horror Stories” prueban que el terror y lo sobrenatural es una fórmula segura.

Este Halloween, no faltan los estrenos: “The Fall of the House of Usher” (Netflix), ha llegado para rendir homenaje a otro rey del género, Edgar Allan Poe; y no es la única: “Goosebumps” (Disney+ y Hulu) retoma los libros de R.L Stine.

También hay sitio para documentales como “The Devil on Trial” (Netflix), “John Carpenter’s Suburban Screams” (Peacock) o “The Enfield Poltergeist” (Apple TV) y “realities” como “Living for the Dead” (Hulu).

Pero el material audiovisual para pasarlo de miedo no se limita a aquel que debe ser visto. También lo hay que nos invita a interactuar: los videojuegos. El terror ha dado juegos virales en los últimos años. Ahora, apuestas como “Lies of P”, “Don’t Scream”, “Alan Wake II”, prometen diversión estremecedora este Halloween.

ADRENALINA DESDE EL SOFÁ

Pero, además del material “gamer” y “audiovisual”, el terror también ha dado lugar a que haya cada vez más lectores, jóvenes y no tan jóvenes. Porque “en los últimos años la literatura de género está en auge”, explica a Efe Chelo, “booktuber” del canal “Moonlight Books”, que cuenta con miles de seguidores.

“Creo que les debemos mucho a autores como Stephen King o Clive Barker que le dieron mucha visibilidad al género e hicieron que lectores de todo tipo se interesasen por el terror”, dice la “youtuber”.

Y lo explica: “podemos medir el aumento de su popularidad con la cantidad de novelas de terror que se escriben y se traducen, así como con la aparición de estas nuevas editoriales especializadas en el género”.

Así, podemos encontrarnos con muchas de estas editoriales que publican libros de terror y misterio en español. Algunas de sus apuestas para esta temporada de Halloween son “Eco”, de Thomas Olde Heuvelt (Nocturna); “Cómo vender una casa encantada”, de Grady Hendrix (Minotauro); “Immaturi: Los Inocentes”, de Javier Pérez Campos (Planeta) o “Para ofrecerle placer”, de Ali Seay (La Biblioteca de Carfax).

También, “El Grimorio de los Cuatro Impostores”, de Coey Hall (Dilatando Mentes), “Un payaso en el maizal”, de Ada, Cesare (Dimensiones Ocultas); “La otra madre”, de Lucy Clifford (Beetruvian), “A propósito de Lovecraft”, de Alvaro Aparicio (El Transbordador), “Chasquidos”, de Cassandra Blackfield (Aullidos); o “La Bahía del Espejo”, de Catriona Ward (Alianza Runas).

Esta última es una de las autoras favoritas de Chelo, experta en terror. Para ella es fácil explicar el motivo del auge de este género en que “hay un factor psicológico: Lovecraft dijo una vez que ‘la emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo’”.

“Y la verdad es que nos encanta sentir miedo”, afirma la “youtuber”, y subraya que “nos gusta la adrenalina que libera mientras sabemos que estamos a salvo en el sofá de nuestra casa. En este sentido, podríamos decir que el terror es adictivo”.