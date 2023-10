Ansiedad en jóvenes: ¿Qué está pasando?

Siempre escuchamos decir desde la época de nuestros abuelos, que la juventud es la juventud. Y que, en todas las épocas, con ciertas diferencias de los tiempos, los jóvenes son jóvenes en general. Sin embargo, estamos viviendo un momento en el que se está viendo cada día más y más a jóvenes deprimirse o padecer de ansiedad.

¿Qué está pasando?, ¿cuáles podrían ser las causas de esto?, ¿qué podría estar influyendo en que estos dos trastornos del estado del ánimo vayan en aumento? Quizás no sepamos en este momento con certeza, pero sí podemos analizar varios factores importantes para tomar en consideración.

Actualmente vivimos en un mundo con mucha tecnología y avances, que se mueve rápidamente, siempre hacia adelante y con el objetivo de mejorar. Si es tecnología, siempre va a haber algo nuevo y mejor, si es en el área médica, igual. Lo que funciona hoy, en un año o quizás menos, ya es obsoleto, o hay una mejor versión (no que no funcione, pero no es el mejor ya). Y en eso es que nuestros jóvenes han nacido y están creciendo. Y yo me pregunto: esta manera de ver el mundo, y la inmediatez que ello implica, ¿se podría extrapolar a su misma búsqueda, autoconocimiento y cuestionamientos de lo establecido? Se podría decir que en un mundo donde ha habido unas exigencias y/o expectativas, con unos parámetros esperados, la rapidez y quizás lo superfluo de cómo se está viviendo estén chocando.

Papel de los padres

Se supone que en la actualidad tenemos el mundo a un clic de distancia, donde el conocimiento y aprendizaje están al alcance de quizás, no todos, pero de una gran mayoría, entonces, el aburrimiento no debería tener cabida, pero vemos jóvenes insatisfechos, infelices y desmotivados. Y, por otro lado, vemos una juventud sumergida en un mundo virtual, que muchas veces apenas socializan con seres humanos de manera presencial. Y vuelvo y pregunto: ¿Qué está pasando?

Acaso ¿no hemos sabido administrar o usar los avances para nuestro beneficio y el de nuestros hijos?, ¿qué parte de lo positivo de la modernidad perdimos de vista, que hoy día vemos a chicos o insatisfechos con sus vidas, con sus logros y que terminan muchas veces en depresión y chicas insatisfechos con sus vidas, con sus logros y que terminan muchas veces en depresión y ansiedad?, ¿qué nos quieren decir con sus conductas?, ¿quieren romper viejos patrones, pero no saben cómo hacerlo de manera más saludable? Es un buen momento de reflexión, sobre todo para los padres jóvenes, que están iniciando el proyecto llamado familia.

La autora es psicóloga clínica y terapeuta familiar del Grupo Profesional Psicológicamente