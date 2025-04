Marlene Favela recuerda cuando estuvo al borde de la muerte por un derrame cerebral

Marlene Favela, la inolvidable protagonista de la telenovela venezolana "Gata Salvaje", recordó recientemente en el programa "De Primera Mano" cuando estuvo al borde de la muerte por el derrame cerebral que sufrió en el año 2012.

La actriz mexicana, de 48 años, advirtió sobre el riesgo que conlleva no priorizar la atención médica y contó cómo enfrentó el accidente cerebrovascular.

"Hubo muchos cambios muy positivos en mi vida, ver la vida desde otro punto de vista y muy contenta... Lo único que yo puedo decirles es que no se automediquen y que cuando tu cuerpo te avise hay que hacerle caso", mencionó.

Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en noviembre de 2021, que Marlene Favela habló por primera vez sobre el difícil episodio de salud por el que casi pierde la vida sin darse cuenta.

Favela contó que había llegado de México a Miami para reunirse con un amigo y pensó que tenía una alergia por el aire acondicionado.

"Empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos. Me senté y le empecé a gritar a mi amigo. Le dije ‘Sabes qué, esto no es normal. Llévame a un hospital, ya’", dijo.

La estrella de televisión fue sometida a una arriesgada operación en la cabeza tras recibir semanas de terapia intensiva y ser intervenida con un catéter para intentar erradicar el problema.

"Esa noche entran con un catéter por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’, pasan los cuatro días y el cuerpo no la absorbe", detalló.

"Me dicen: 'Eres una mujer joven, eres una mujer fuerte, lo más probable es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo, porque a cerebro abierto puede haber infecciones, somos seres humanos, toma la decisión, habla con tu familia, prepara tu testamento'", añadió.

A pesar de que la cirugía de "cerebro abierto" podía desencadenar otras complicaciones, la actriz declaró ser bendecida, ya que en menos de una semana comenzó a grabar una nueva telenovela.

"Yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado. ¿Qué lo provocó? No sabemos, pudo haber sido cualquier cosa. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso", admitió.