Seamos más prácticos en el Whatsapp

Muchas personas que no me conocen tanto creen y/o me dicen que soy hiperactiva y les digo que soy proactiva. Vivo creando, maquinando, inventando o como se le quiera llamar, pero todo es para bien.

Al ser proactiva me impaciento cuando una persona que me escribe por Whatsapp para obtener información sobre mis cursos de baile inicia la conversación con un “Hola” y yo esperando, porque se supone que debe seguir de inmediato, pues no. Parece que se van a hacer oficio, ver un juego de pelota o salir al balcón para ver si está lloviznando.

No le contesto, porque muchas veces algunos presos me escriben de diferentes cárceles para preguntarme primero la ubicación de la escuela y yo me pongo “chiva” o “moca” y le contesto que la dirección se la suministro cuando realicen el pago por adelantado en una cuenta bancaria y no insisten. Y ustedes preguntarán que cómo yo sé que son reos, sencillo, por la primera pregunta, por la forma de expresarse, la ortografía y muchas veces el perfil

Lo primero que deben hacer es saludar, identificarse y preguntar lo que les plazca inmediatamente, en un solo párrafo. Esta situación se da con amistades que dan los “buenos días”, pero tenemos que esperar que se inspiren, que salgan del baño o que terminen de desayunar y es una pérdida de tiempo, además de estresante.

Y muchas veces ocurre que queremos hablar rápido con la persona amiga y lo que hace es decirte en un audio: “Excúsame, estaba arreglando la cama, y el perro se envolvió en la sábana y la ensució y tuve que lavarla rápido, porque...” y siguen por ahí y hay que escuchar para que la gente no se ofenda.

Prefiero que me llamen directo y así finiquitamos, dejamos todo en orden y cero dar “querellas”. No seguí abundando porque como escribí en el párrafo anterior, la gente se da por aludida y todo lo “coge a pecho”.