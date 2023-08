Divorcio sano: la importancia de saberlo gestionar

¿Podemos llevar un divorcio sano? A nuestros hijos ¿podemos apoyarles a que el camino sea más llevadero? Sí podemos gestionarnos para llevarlo de forma sana. Nuestro manejo y la información que damos, puede incidir en la forma en la cual todos vivan el proceso (hijos, padres, hermanos, la familia extendida).

Una pareja no se casa y forma familia con la intención de divorciarse, así que partimos de que si se llega a una separación es porque los conflictos son irresolubles Para minimizar el impacto invito a la pareja a sanar y buscar apoyo para orientarles en los pasos a seguir en momentos de mayor angustia y desorientación. Te comparto algunas cosas que puedes hacer.

De cara a ti:

• Busca apoyo para gestionar tus emociones

• No te cojas pena, acciona para superar el divorcio

• Es normal sentir rabia y tristeza, es parte del proceso. No pretendas estar siempre bien

• Enfócate en aceptación

• No hables mal de la nueva pareja de tu ex (te hace daño a ti pues te mantienes en esa energía y haces daño a los demás)

• Pon límites a ese “amigo” o “familiar” que te trae información

• Escoge personas empáticas

De cara a tus hijos:

• Hablen juntos con ellos sobre la decisión evidenciando emociones y evitando victimización, y transmitir angustias o rencores

• Atiendan a las reacciones de los chicos. Estén disponibles para preguntas siempre validando sus emociones. OJO: para sentirte cómodo con las emociones de otro, debes estar en contacto y sentirte cómodo con las tuyas

• Asegúrenles que el amor que ambos sienten hacia ellos no va a cambiar

• Mantengan lo más posible la rutina e incorporen una nueva, sostenible

• Eviten discusiones frente a ellos, sin “jugar a la familia feliz”, manteniendo el respeto

• Sé un ejemplo de gestión emocional

• Expresa de manera sana tus emociones, pero NO te desahogues hablando de tu pareja con tus hijos

• No desvalorices o hables mal de tu ex frente a tus hijos

• No permitas que tu ex te use para comunicar cosas a tus hijos

• No incluyas de una vez a una nueva pareja y cuando ocurra, no la impongas

La autora es psicóloga clínica en el Grupo Profesional Psicológicamente