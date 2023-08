La visualización del entorno que manejamos

Vamos a ser empáticos en nuestro diario vivir, pensar que el prójimo también tiene necesidades y quiere que lo tomen en cuenta con situaciones tan simples como cuando abordamos el Metro de Santo Domingo vacío y la persona que va delante de mí ocupa el primer asiento, en vez de correrse al último para los que llegan luego, como sucede en algunos países, creo que en Suecia que el trabajador que llega más temprano le deja el parqueo más cercano al edificio al que llega más tarde.

¿Hacia dónde vamos?

Si estamos bajando o subiendo las escaleras, sean eléctricas o no posicionarse a su derecha, por si una persona quiere avanzar no obstaculizarle el tránsito, lo que aplica para el tránsito vehicular y también para cuando caminamos en las aceras y pasillos, que debemos tomar nuestra derecha. Muchas veces me detengo delante del que viene contrario y le digo que perdería su licencia de conducir.

Para mejor control

Las mochilas en la espalda es un caso para estudiar, ya que cuando nos subimos al Metro, a un autobús o caminamos por avenidas donde circula mucha gente los portadores de estos bolsos se olvidan de que lo tienen detrás y no se imaginan los “mochilazos” que recibimos. Lo correcto es colocársela delante, para mejor control de la misma.

Vivir la música

Ni hablar de las parejas de baile que creen que todas las pistas de bailes populares son para competencias de show o espectáculo, no se controlan y dan codazos “por pipá”, estando la pista llena, exhibiéndose sin disfrutar el baile, quitándoles protagonismo a los que verdaderamente lo disfrutan, porque están viviendo la música de una forma más tranquila, con un dominio del escenario sin haber ido a una escuela de baile.

¡Hasta en un mosaico!

Como no enseño a bailar para competencia, sino que aprendan el criterio del baile y que adopten su propio estilo, les comunico que pueden bailar hasta en un mosaico, por si la pista está llena, Lo importante es marcar los tiempos musicales con los pies alternado en el piso. Mi eslogan “El bailar es caminar con la música que estén tocando”, lento o rápido. ¡Amén!