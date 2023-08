Perspectivas positivas para los celulares plegables

Con perspectivas de superar dentro del próximo lustro la barrera de los cien millones de unidades vendidas globalmente, el mercado de los celulares plegables atraviesa una etapa decisiva.

Los smartphones plegables se encuentran en un “punto de inflexión” y contribuirán a la tendencia de crecimiento del mercado de celulares premium y, en consecuencia, al mercado de móviles en general, opinó TM Roh, presidente y head de Mobile eXperience Business de Samsung, durante un encuentro con periodistas latinoamericanos en Seúl.

Desde su lanzamiento en el año 2019, los móviles plegables de la multinacional surcoreana, pionera en este segmento, han acumulado ventas de 30 millones de unidades en todo el mundo, y la retroalimentación que ha recibido la compañía, aseguró Roh, indica que los usuarios se sienten “altamente satisfechos” con el producto.

No obstante, el ejecutivo admitió que el conocimiento sobre estos modelos “aún se queda corto” y que muchos de los consumidores no comprenden o no han experimentado “los beneficios y las ventajas de los plegables”, que resume en la combinación de portabilidad, pantallas de mayor tamaño y diferenciación en el diseño.

Ese desconocimiento constituye, en su opinión, el mayor desafío que enfrenta la firma para la masificación de estos dispositivos.

A este reto se suma la inaccesibilidad, porque, incluso los consumidores que tienen alta conciencia sobre las posibilidades de los plegables, necesitan tocarlos, verlos y experimentarlos. Por ello, de acuerdo con Roh, la empresa trabaja para fortalecer su marketing de experiencia.

Mercado latinoamericano

Gracias a su alta proporción de millennials y de jóvenes de la generación Z, además de su “gran potencial de crecimiento”, la región de Latinoamérica representa “un mercado estratégico muy importante para Samsung”, aseveró Roh en el encuentro realizado como parte de las actividades que siguieron al evento Galaxy Unpacked del pasado 26 de julio.

En América Latina, igual que en el resto del mundo, se verifica una creciente inclinación por los dispositivos móviles de alta gama, fenómeno que va de la mano con la necesidad de los consumidores de utilizar esos aparatos por más tiempo y no reemplazarlos constantemente como ocurría en el pasado.

El ejecutivo de Samsung Mobile catalogó esta tendencia como “una buena señal para el ambiente y para la sostenibilidad”, y afirmó que la marca trabaja “activamente” para apoyarla mediante la mejora de la durabilidad de sus productos y la extensión de sus actualizaciones.

La preferencia por los aparatos premium, además, crea un gran potencial para los plegables, y Roh confió en que las mejoras introducidas en los modelos de la serie Galaxy Z, el Fold5 y el Flip5 (que, según contó, implementan tomando en cuenta las necesidades y demandas de los usuarios), ayudarán a consolidar el liderazgo de la marca en la categoría plegable en el mercado latinoamericano.

Inteligencia artificial

Por tratarse de aparatos portátiles que se pueden llevar a cualquier lugar en cualquier momento, los dispositivos móviles desempeñarán “probablemente el papel más importante” en el uso de la inteligencia artificial generativa, consideró Roh.

“Para el consumidor usar la inteligencia artificial generativa necesita un punto de entrada en la forma de un hardware, así que, como puntos de entrada, creo que los dispositivos móviles jugarán probablemente el papel más importante”, expresó a través de una intérprete.

Los teléfonos Galaxy ya emplean inteligencia artificial (IA) para mejorar el desempeño de las cámaras, los juegos, la personalización y la usabilidad. En lo que respecta a los plegables, Roh explicó que, aparte de los usos mencionados, la IA se aplica de manera especial con el objetivo de mejorar la usabilidad y para ello están fortaleciendo su cooperación estratégica con compañías aliadas que desarrollan este tipo de tecnología.

Sostenibilidad

En el plano de la sostenibilidad, Samsung Mobile ha ejecutado medidas como la eliminación del uso de plástico en sus empaques, la introducción de materiales reciclados pre y posconsumo en sus equipos móviles y la reducción del consumo de energía en espera de sus cargadores.

El uso de materiales reciclados en la fabricación de todos sus productos para el 2025 fue, de hecho, uno de los compromisos que asumió como parte de la estrategia Galaxy for the Planet.

“A eso nos comprometimos para el 2025 y eso es lo que ya hemos logrado”, informó.

Pero para Roh, estos esfuerzos en favor del medioambiente son “una responsabilidad y una obligación no solo de Samsung Mobile, sino de toda la industria”.

“Eliminar el plástico de los empaques es bueno, pero es solo el inicio”, indicó y confió en que, aparte de los efectos tangibles, estas iniciativas inspiren a otras compañías dentro de la industria a seguir los mismos pasos.

Sepa más Un ‘Unpacked’ muy especial Samsung presentó el pasado 26 de julio los modelos de la quinta generación de plegables Galaxy Z, el Flip5 y el Fold5, durante su tradicional evento Galaxy Unpacked. La presentación tuvo lugar por primera vez en Seúl, capital de Corea del Sur, hogar de la compañía, razón que hizo sentir a Roh “más nervioso y emocionado que nunca antes”.



Una nueva generación de celulares plegables Lea también